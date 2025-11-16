Προμηθέας - Ολυμπιακός: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» επικράτησης
Ο Ολυμπιακός, έχοντας και τη στήριξη των φίλων του στην Πάτρα, είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Προμηθέα, όπως μαρτυρά και το τελικό 64-88. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν από το πρώτο ημίχρονο να αποσπαστούν, εκμεταλλευόμενοι και τις απουσίες των Πατρινών (Γκρέι, Καραγιαννίδης), για να φτάσουν σε μία εύκολη νίκη.
Για τον Ολυμπιακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ που σκόραρε 18 πόντους με 8/12 εντός παιδιάς και 6 ριμπάουντ. Άλλοι τέσσερις διψήφιοι ήταν οι Σέιμπεν Λι (15π.), Άλεκ Πίτερς (14π.), Τάιλερ Ντόρσεϊ (12π.), Ντόντα Χολ (10π.), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου έκανε τρομερή δουλειά στη δημιουργία με 7 ασίστ, δίπλα στους 2 πόντους του.
Πρώτος σκόρερ για τον Προμηθέα ήταν ο Κένταλ Κόλεμαν, που σκόραρε 11 πόντους με 5/7 δίποντα.
Προμηθέας - Ολυμπιακός: Τα highlights
