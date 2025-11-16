Με διάθεση και ενέργεια στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 88-64 στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Παρά το ταξίδι του στο Μιλάνο την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός είχε ενέργεια και διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και πέρασε εύκολα από την Πάτρα, με 88-64 επί του Προμηθέα στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Προμηθέας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να αναλαμβάνουν, όπως συνήθως, το σκοράρισμα. Το αρχικό 4-14 μαζεύτηκε από τους γηπεδούχους, αλλά ο Ντόρσεϊ ένιωθε ζεστός και με 9 πόντους στο δεκάλεπτο, διαμόρφωσε το 12-19 (10').

Ο ρυθμός έπεσε σταδιακά με το rotation, ο Πίτερς όμως έφερε και πάλι σκορ από τον πάγκο, για να απαντήσει στα καρφώματα του Κόλεμαν (18-27, 14'), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου με πολλή ενέργεια και διάθεση έκανε τα πάντα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και ξέφυγε με 18-35 (17'), ωστόσο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε.

Ο Προμηθέας ανάγκασε σε μερικά λάθη τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 36-50 (24') με τα σουτ του Μάκιουρα. Ο Λιμνιάτης έριξε ξανά στο παρκέ τους νεαρούς Έλληνες του ρόστερ και η ομάδα του έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ, παρά την απουσία του Ρομπ Γκρέι και τη διαφορά δυναμικότητας.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να τελειώνει διαδοχικές φάσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 20 και ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί. Ο Χολ ανέλαβε ρόλο εκτελεστή και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από την Πάτρα με 64-88.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά δυναμικότητας είναι φανερή, πολλώ δε μάλλον όταν ο Ολυμπιακός έχει διάθεση και συγκέντρωση σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά δυναμικότητας είναι φανερή, πολλώ δε μάλλον όταν ο Ολυμπιακός έχει διάθεση και συγκέντρωση σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 8/12 εντός παιδιάς.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Πολύ γεμάτη εμφάνιση του Παπανικολάου με 2 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα. Βοήθησαν στο σκοράρισμα οι Λι (15), Πίτερς (14), Χολ (10).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λέιτον Χάμοντς με 3 πόντους και 1/6 εντός παιδιάς

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Στους 11 ο Κένταλ Κόλεμαν, με double double (10ρ.) και ένα εντυπωσιακό πόστερ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Πάτρα.

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITIS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players 2 L. HAMMONDS 17:07 3 1/6 16% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -3 -2 4 K. COLEMAN 18:55 11 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 1/2 50% 3 7 10 1 2 4 0 1 1 -5 21 5 N. PLOTAS 23:48 4 2/6 33% 2/3 66% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 3 2 -10 5 10 K. McCULLUM 20:01 9 3/9 33% 2/7 28% 1/2 50% 2/3 66% 0 1 1 3 4 1 0 0 2 6 -9 3 55 J. MACURA 15:02 6 2/7 28% 1/2 50% 1/5 20% 1/1 100% 1 1 2 0 2 3 0 0 2 2 -5 4 0 C. HARRIS 19:16 9 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 -15 6 7 T. BAZINAS (C) 21:23 9 3/7 42% 2/4 50% 1/3 33% 2/2 100% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 1 -18 10 8 E. KAPETAKIS 10:32 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -7 0 12 A. LAGIOS 21:05 7 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 3/6 50% 5 3 8 0 1 1 1 0 2 3 -19 10 17 G. PREKAS 11:36 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 3 1 0 1 4 0 -6 -2 19 I. KOMNIANIDIS 3:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 -3 2 77 S. STAVRAKOPOULOS 17:27 4 1/7 14% 1/2 50% 0/5 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 -20 0 Team / Coach 2 0 2 1 0 TOTAL 64 58 24/66 36% 19/39 48% 5/27 18% 11/16 68% 12 22 34 11 21 15 2 2 20 19 58