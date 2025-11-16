Βεζένκοβ: «Οι κατάρες που ακούμε κάθε μέρα είναι πολλές!»

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν… χείμαρρος μετά το τέλος του αγώνα με τον Προμηθέα Πατρών, μιλώντας για το χαμένο τελευταίο σουτ στο Μιλάνο, την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι, τις ευθύνες αλλά και τις… κατάρες που δέχονται οι παίκτες κάθε μέρα!

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 64-88 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Σάσα Βεζένκοβ συνέστησε ψυχραιμία ενόψει της συνέχειας, με αφορμή το άστοχο τελευταίο τρίποντο για την ισοφάριση στο Μιλάνο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Βούλγαρος φόργουορντ ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το αν το σύστημα προέβλεπε να πάρει αυτός το σουτ:

«Θέλω να πω πολλά πράγματα… Θα δανειστώ μία ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα: υπάρχει πολύς θόρυβος έξω από την ομάδα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουμε. Αλλά, όπως είναι η EuroLeague, τη μία εβδομάδα μπορεί να είσαι θεός και την άλλη να μην κάνεις!

Θα αρκεστώ στο ότι όσο με εμπιστεύονται οι παίκτες μου, ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ ο ίδιος, με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα μπει».

Και πρόσθεσε: «Ήταν σίγουρα μια κακή ήττα και δεν το κρύβουμε, αλλά από εκεί και πέρα, είναι Νοέμβριος, οι προσδοκίες του κόσμου είναι υψηλές, η ομάδα φτιάχτηκε για να κερδίσει την EuroLeague και η εμφάνιση σε αυτό το ματς δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Είμαστε έμπειροι, πρέπει να απομονώσουμε το θόρυβο, να μείνουμε ενωμένοι και να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια.

Ό,τι και να λέγεται έξω, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία λίγο περίεργη, θα το πω απλά: όποιος θέλει να πει κάτι, ας προσέχει τον τρόπο του, γιατί οι κατάρες και όλα όσα ακούμε καθημερινά είναι πολλά! Απομονωνόμαστε και μένουμε στη δουλειά μας. Συνεχίζουμε. Η EuroLeague είναι σκληρή, είναι Νοέμβριος, όλα καλά. Μαθαίνουμε, σίγουρα καταλαβαίνουμε τον υγιή κόσμο πως η εικόνα αυτή προβλημάτισε, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να φτάσουμε στους στόχους μας».