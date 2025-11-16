Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στα δυο πρόσωπα της ομάδας του κόντρα στον Άρη, αλλά και στην παρουσία του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δυσκολεύτηκε πολύ για να κάμψει την αντίσταση του Άρη στο Telekom Center Athens για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής των «πρασίνων» αναφέρθηκε στα δυο πρόσωπα, αλλά και στην παρουσία του Κένεθ Φαρίντ.

«Στο πρώτο μέρος δεν παίξαμε. Περπατούσαμε στο παρκέ. Αφού μείναμε πίσω με 10 πόντους πήγαμε στα αποδυτήρια, αλλάξαμε το τέμπο μας. Παίξαμε καλύτερα στην επίθεση, ήμασταν πιο σκληροί στην άμυνά μας. Βρήκαμε τον τρόπο να νικήσουμε. Έπειτα από την διπλή εβδομάδα της EuroLeague δεν είναι εύκολο να παίζεις τέτοιο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε με σωστή νοοτροπία και πήραμε μια νίκη» ήταν το πρώτο σχόλιο του Τούρκου τεχνικού στο flash interview.

«Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν έχει σημασία πόσα παιχνίδια παίζουμε. Έχουμε πολλούς παίκτες. Όταν κάποιος δεν παίζει, ο άλλος πρέπει να είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει» συμπλήρωσε.

Όσο για την παρουσία του Κένεθ Φαρίντ, σχολίασε: «Σε αυτά τα τρία παιχνίδια, η προσφορά του Φαρίντ είναι μεγάλη. Τόσο στην άμυνα και τα ριμπάουντ όσο και στην επίθεση μας έχει βοηθήσει πολύ. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».