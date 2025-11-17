Ο Τζάστιν Μπριγκς έλειψε πολύ από το Μαρούσι στον αγώνα με την ΑΕΚ, εξαιτίας της ίωσης που τον ανάγκασε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Το Μαρούσι ηττήθηκε από την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση, όπου έλειψε ο Τζάστιν Μπριγκς. Ο Αμερικανός σέντερ λόγω ίωσης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και δεν μπόρεσε να είναι διαθέσιμος για τον Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο Μπριγκς μια εβδομάδα πριν ήταν εκείνος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο «διπλό» επί του Πανιωνίου στη Γλυφάδα με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 14:36 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Μάλιστα, η άμυνα του και οι βοήθειες ήταν κάτι που δεν αποτυπώθηκε στους αριθμούς, αλλά φάνηκε στο παρκέ.

Το κενό του Τζάστιν Μπριγκς δεν καλύφθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου οι δυο παίκτες που αγωνίστηκαν κοντά στο καλάθι για την «Ένωση», ο Ραϊκουάν Γκρέι και ο Κρις Σίλβα πέτυχαν αμφότεροι από 25 πόντους.

Όσο κι αν προσπάθησε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιμένει με παιχνίδι στο «ζωγραφιστό», όπου η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της και έφτασε στη νίκη.

Πλέον με την επιστροφή του Τζάστιν Μπριγκς στο Μαρούσι θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα μείνει εκτός εξάδας ξένων από τον αγώνα που ακολουθεί με τον Ηρακλή στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Με τα τωρινά δεδομένα δεν αποκλείεται να βρεθεί εκτός εξάδας ο Λόντον Περάντες.