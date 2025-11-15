Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103: Ατσάλινη Ένωση με τριάδα-φωτιά

Νίκος Καρφής

bet365

Μετά από ένα φοβερό ματς στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η εντυπωσιακή ΑΕΚ πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-82, έχοντας σε τρομερή μέρα τους Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

Η διαβασμένη και εντυπωσιακή επιθετικά ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά και τελικά έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό με 103-82, αφού πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά . Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 5-2, ρίχνοντας στο 2-4 τους ηττημένους.

Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ είχε 26 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ. Σπουδαία πράγματα από την τριάδα αυτή. Στον αντίποδα ο Σάλας είχε 21 πόντους.

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ματς από τον κόσμο των δύο ομάδων, αφού και φίλαθλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να στηρίξουν την ΑΕΚ.

Δείτε Επίσης

Μαρούσι - ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της η Ένωση
ΑΕΚ

Μαρούσι - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Κινγκ και ο Σίλβα με τον Μπάρτλεϊ ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς, με την ΑΕΚ να προηγείται με 10-12 στο 4'. Με τέσσερις πόντους του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 15-20 στο 7" αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Ο Σάλας διαμόρφωσε το 24-28 στο τέλος της πρώτης περιόδου για τους γηπεδούχους.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έκανε το 28-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιοδου για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας έδωσε λύσεις στην ΑΕΚ με την είσοδο του στο δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 32-38 στα μέσα του δεκαλέπτου, αλλά ο Ρέινολντς με τρίποντο από τη γωνιά ισοφάρισε σε 40-40, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σάλας με τρίποντο από γωνία έγραψε το 43-48 στο ημίχρονο.

Ο Ρέινολντς με τρίποντο έκανε το 50-52 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το γκολ φάουλ και το δίποντο μετά από χαμένη βολή του Γκρέι έκανε το 57-65 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Γουίλιαμς μείωσε σε 65-69 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μέικον σκόραρε για το 69-74 στο 29'.

Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 76-80 στο ξεκινημα της τρίτης περιόδου. Ο Γκρέι σκόραρε για το 78-85 στο 34'. Ο Γκρέι σκόραρε για το 80-89 μετά από ασίστ του Σίλβα. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στα τελευταία λεπτά και με τη φοβερή τριάδα Μπάρτλεί, Γκρέι και Σίλβα να είναι ασταμάτητη επικράτησε με 103-82 του Αμαρουσίου.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σάλας είχε 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το γεγονός πως Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι έβαλαν τους 78 από τους 103 της ΑΕΚ.

Maroussi BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: I. PAPATHEODOROU Assistant: D. MENOUDAKOS, T. NOUSISMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#Players
2C. REYNOLDS34:51103/742%0/10%3/650%1/250%0220030041-2110
5A. NIKOLAIDIS11:5421/1100%1/1100%0/00%0/00%001000030-113
7M. SALASH28:38219/1369%6/1060%3/3100%0/00%3361310042-1622
10M. CHATZIDAKIS5:5021/1100%1/1100%0/00%0/00%0110100030-12
11J. KING22:08103/933%1/425%2/540%2/366%1011400012-191
4D. MACON27:19115/1338%5/1050%0/30%1/1100%1348300034-1412
9N. TOULIATOS19:0793/650%2/366%1/333%2/2100%1231130142-412
16G. KALAITZAKIS10:2531/250%0/00%1/250%0/00%000010010-51
22J. WILLIAMS17:50105/5100%5/5100%0/00%0/00%1340200031-712
23C. IORDANOU0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
31C. GIANNOPOULOS (C)0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
32L. PERRANTES21:5841/333%1/1100%0/20%2/2100%0115100022-77
Team / Coach11201
TOTAL828432/6053%22/3661%10/2441%8/1080%816241716701291484

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: D. SAKOTA Assistant: M. SAKOTA, S. MIJOVICMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#Players
0R. GRAY35:012510/1855%9/1560%1/333%4/666%42622400442425
7D. FLIONIS (C)19:3600/20%0/10%0/10%0/00%011510032-34
24F. BARTLEY34:57289/1464%5/862%4/666%6/875%15671000162733
30C. SILVA33:00259/1275%9/1275%0/00%7/887%36942110162434
33V. CHARALAMPOPOULOS18:0021/250%1/1100%0/10%0/00%01100001151
1G. SKORDILIS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
4D. KATSIVELIS27:0392/2100%1/1100%1/1100%4/4100%06643000031016
9L. LEKAVICIUS20:30104/850%3/650%1/250%1/1100%0001000023237
11N. ARSENOPOULOS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
15M. PECARSKI0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
19M. KUZMINSKAS11:5341/333%1/250%0/10%2/2100%0002000022-54
25A. ARMS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
Team / Coach21310
TOTAL10312636/6159%29/4663%7/1546%24/2982%10223225116101427126
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα