Μετά από ένα φοβερό ματς στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η εντυπωσιακή ΑΕΚ πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά και επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-82, έχοντας σε τρομερή μέρα τους Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

Η διαβασμένη και εντυπωσιακή επιθετικά ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά και τελικά έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό με 103-82, αφού πάτησε γκάζι στα τελευταία λεπτά . Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 5-2, ρίχνοντας στο 2-4 τους ηττημένους.

Για τους νικητές ο Μπάρτλεϊ είχε 26 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ. Σπουδαία πράγματα από την τριάδα αυτή. Στον αντίποδα ο Σάλας είχε 21 πόντους.

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ματς από τον κόσμο των δύο ομάδων, αφού και φίλαθλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να στηρίξουν την ΑΕΚ.

🦅 Στο πλευρό της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με το Μαρούσι, οι φίλοι της Ένωσης έχουν δώσει δυναμικό παρών! #aekbc pic.twitter.com/GiimP6q1T5 November 15, 2025

Μαρούσι - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Κινγκ και ο Σίλβα με τον Μπάρτλεϊ ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς, με την ΑΕΚ να προηγείται με 10-12 στο 4'. Με τέσσερις πόντους του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 15-20 στο 7" αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Ο Σάλας διαμόρφωσε το 24-28 στο τέλος της πρώτης περιόδου για τους γηπεδούχους.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έκανε το 28-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιοδου για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας έδωσε λύσεις στην ΑΕΚ με την είσοδο του στο δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 32-38 στα μέσα του δεκαλέπτου, αλλά ο Ρέινολντς με τρίποντο από τη γωνιά ισοφάρισε σε 40-40, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Σάλας με τρίποντο από γωνία έγραψε το 43-48 στο ημίχρονο.

Ο Ρέινολντς με τρίποντο έκανε το 50-52 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το γκολ φάουλ και το δίποντο μετά από χαμένη βολή του Γκρέι έκανε το 57-65 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Γουίλιαμς μείωσε σε 65-69 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μέικον σκόραρε για το 69-74 στο 29'.

Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 76-80 στο ξεκινημα της τρίτης περιόδου. Ο Γκρέι σκόραρε για το 78-85 στο 34'. Ο Γκρέι σκόραρε για το 80-89 μετά από ασίστ του Σίλβα. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στα τελευταία λεπτά και με τη φοβερή τριάδα Μπάρτλεί, Γκρέι και Σίλβα να είναι ασταμάτητη επικράτησε με 103-82 του Αμαρουσίου.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Σίλβα μέτρησε 25 με 9 ριμπάουντ και ο Γκρέι 25 με 5 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σάλας είχε 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το γεγονός πως Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι έβαλαν τους 78 από τους 103 της ΑΕΚ.

Maroussi BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: I. PAPATHEODOROU Assistant: D. MENOUDAKOS, T. NOUSIS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players 2 C. REYNOLDS 34:51 10 3/7 42% 0/1 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 2 2 0 0 3 0 0 4 1 -21 10 5 A. NIKOLAIDIS 11:54 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -11 3 7 M. SALASH 28:38 21 9/13 69% 6/10 60% 3/3 100% 0/0 0% 3 3 6 1 3 1 0 0 4 2 -16 22 10 M. CHATZIDAKIS 5:50 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -1 2 11 J. KING 22:08 10 3/9 33% 1/4 25% 2/5 40% 2/3 66% 1 0 1 1 4 0 0 0 1 2 -19 1 4 D. MACON 27:19 11 5/13 38% 5/10 50% 0/3 0% 1/1 100% 1 3 4 8 3 0 0 0 3 4 -14 12 9 N. TOULIATOS 19:07 9 3/6 50% 2/3 66% 1/3 33% 2/2 100% 1 2 3 1 1 3 0 1 4 2 -4 12 16 G. KALAITZAKIS 10:25 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -5 1 22 J. WILLIAMS 17:50 10 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 2 0 0 0 3 1 -7 12 23 C. IORDANOU 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 C. GIANNOPOULOS (C) 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 L. PERRANTES 21:58 4 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 2 -7 7 Team / Coach 1 1 2 0 1 TOTAL 82 84 32/60 53% 22/36 61% 10/24 41% 8/10 80% 8 16 24 17 16 7 0 1 29 14 84