Ξανθόπουλος: «Ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας σκοτώθηκε σε τροχαίο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Καρδίτσα και στάθηκε σε ένα τραγικό γεγονός, στον θάνατο ενός οδηγού του Περιστερίου.

Η Καρδίτσα κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να επικρατεί στην έδρα της με 88-74. Μετά το τέλος του ματς, ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έκανε γνωστό ένα τραγικό γεγονός. Ανέφερε πως σκοτώθηκε ένας οδηγός του Περιστερίου σε τροχαίο και εξέφρασε τα συλληπητήρια προς την οικογένεια του.

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα», ανέφερε.

Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια του Περιστερίου.