Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες ακολουθούν τις ιδέες μου»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ υποστηρίζοντας ότι ήταν ο παράγοντας που έκρινε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και αναφέρθηκε επίσης στην ανταπόκριση των παικτών του σ’ αυτά που ζητάει.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «το πρόβλημά μας κι εν τέλει ο παράγοντας που έκρινε το παιχνίδι ήταν ότι δεν εξασφαλίσαμε τα αμυντικά ριμπάπουντ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός πήρε 11 επιθετικά ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο και είναι πραγματικά πάρα πολλά».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα του. «Είμαι τρεις εβδομάδες στην ομάδα κι έχουμε κάνει 12-13 προπονήσεις. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που θέλω αλλά θα φτάσουμε. Έχουμε βελτιωθεί και το σημαντικότερο είναι ότι οι παίκτες ακολουθούν τις ιδέες μου», απάντησε και συμπλήρωσε σχετικά με την επιθετική πολυφωνία. «Προφανώς είναι κάτι που θέλουμε αλλά οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται στην επίθεση. Θέλουμε κάθε παίκτη να έχει σχέση με την ομάδα. Να εμφανίζουμε ομαδική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ και να νιώθουν όλοι οι παίκτες υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα. Σήμερα, χάσαμε τα ριμπάουντ».