Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Άνετη νίκη για τους Θεσσαλούς

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Δίπλαρος

Η Καρδίτσα κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να επικρατεί στην έδρα της με 88-74

Η Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας σχετικά άνετα του Περιστερίου με 88-74.

Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα η Καρδίτσα είχε τα ηνία, με το Περιστέρι να ανεβάζει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει το κάτι παραπάνω.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-3, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε το Περιστέρι.

Καρδίτσα - Περιστέρι: Ο Αγώνας

Η Καρδίτσα μπήκε με... σπασμένα φρένα στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τα... δόντια της, όντας μπροστά με 29-14, ενώ και στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-34.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με ένα επιμέρους 2-13 μείωσε στο τρίποντο (50-47, 24'), δίνοντας άλλη πνοή στην αναμέτρηση. Η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα με ένα 6-0 και ξέφυγε, κρατώντας τα ηνία μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου (62-55). Στην τέταρτη περίοδο η Καρδίτσα πάτησε γκάζι και ξέφυγε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.

Δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

  • MVP: Ο Χόρκλερ με 18 πόντους, 8ριμπάουντ και 5 μπλοκ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας της Καρδίτσας.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Νίκολς σταμάτησε στους 17 πόντους για το Περιστέρι.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Καρδίτσα πήρε 35 πόντους από τον πάγκο της, ενώ σούταρε με 44% από το τρίποντο.

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. Papanikolopoulos – Asst: K. Papamarkos, I. MissasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKR+/-Index
#Players
2B. Jefferson24:54114-944%1-425%3-560%0-00%03310002011
14L. Kaselakis30:38146-1540%5-1241%1-333%1-333%0332010039
21G. Kamberidis21:3362-540%2-366%0-20%2-450%0002021036
23D. Jefferson27:43103-742%1-333%2-450%2-2100%16712010313
24A. Madsen24:21126-1060%6-1060%0-00%0-00%25704100512
3N. Horchler25:01186-785%5-683%1-1100%5-683%26800050129
4E. Ellis19:16123-560%3-475%0-10%6-785%02211000211
12N. Diplaros (C)26:3451-425%0-20%1-250%2-2100%03393101312
5M. Liapis0:0000-00%0-00%0-00%0-00%0000000000
10M. Bothwell0:0000-00%0-00%0-00%0-00%0000000000
11T. Zevgara s0:0000-00%0-00%0-00%0-00%0000000000
33R. Chougkaz0:0000-00%0-00%0-00%0-00%0000000000
Team/Coach5160
TOTAL2008831-6250%23-4452%8-1844%18-2475%102939181157121109

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-Index
Coach: V. XanthopoulosMINSPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0T. Nichols *31:29174-1233%1-520%3-742%6-966%033331021-210
1A. Cardenas *30:58135-1050%5-955%0-10%3-475%1231030011-817
2J. Van Tubbergen *28:25146-875%4-666%2-2100%0-10%055111012-917
3J. Petrakis *4:3600-10%0-10%0-00%0-00%011000010-70
4O. Payne *25:55168-1172%8-1172%0-00%0-00%145101113-1221
5J. Ittounas16:0321-250%1-1100%0-10%0-00%000000011101
7V. Mouratos10:5431-250%1-250%0-00%1-250%022300003-66
11R. Abercrombie22:5473-933%2-450%1-520%0-00%145000040-186
14D. Kaklamanakis14:0521-520%1-520%0-00%0-00%213111010-22
22C. Harris (C)14:4100-30%0-10%0-20%0-00%000021005-16-4
31A. Asimenios0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
77D. Papageorgiou0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
Team2130
TOTAL2007429-6346%23-4551%6-1833%10-1662%7233019105172179

     

