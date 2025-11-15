Η Καρδίτσα κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να επικρατεί στην έδρα της με 88-74

Η Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας σχετικά άνετα του Περιστερίου με 88-74.

Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα η Καρδίτσα είχε τα ηνία, με το Περιστέρι να ανεβάζει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει το κάτι παραπάνω.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-3, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε το Περιστέρι.

Καρδίτσα - Περιστέρι: Ο Αγώνας

Η Καρδίτσα μπήκε με... σπασμένα φρένα στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τα... δόντια της, όντας μπροστά με 29-14, ενώ και στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-34.

Στο δεύτερο ημίχρονο το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με ένα επιμέρους 2-13 μείωσε στο τρίποντο (50-47, 24'), δίνοντας άλλη πνοή στην αναμέτρηση. Η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα με ένα 6-0 και ξέφυγε, κρατώντας τα ηνία μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου (62-55). Στην τέταρτη περίοδο η Καρδίτσα πάτησε γκάζι και ξέφυγε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.

Δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

: Ο Νίκολς σταμάτησε στους 17 πόντους για το Περιστέρι. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Καρδίτσα πήρε 35 πόντους από τον πάγκο της, ενώ σούταρε με 44% από το τρίποντο.

ASK Karditsa IAPONIKI FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: N. Papanikolopoulos – Asst: K. Papamarkos, I. Missas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR +/- Index # Players 2 B. Jefferson 24:54 11 4-9 44% 1-4 25% 3-5 60% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 0 2 0 11 14 L. Kaselakis 30:38 14 6-15 40% 5-12 41% 1-3 33% 1-3 33% 0 3 3 2 0 1 0 0 3 9 21 G. Kamberidis 21:33 6 2-5 40% 2-3 66% 0-2 0% 2-4 50% 0 0 0 2 0 2 1 0 3 6 23 D. Jefferson 27:43 10 3-7 42% 1-3 33% 2-4 50% 2-2 100% 1 6 7 1 2 0 1 0 3 13 24 A. Madsen 24:21 12 6-10 60% 6-10 60% 0-0 0% 0-0 0% 2 5 7 0 4 1 0 0 5 12 3 N. Horchler 25:01 18 6-7 85% 5-6 83% 1-1 100% 5-6 83% 2 6 8 0 0 0 5 0 1 29 4 E. Ellis 19:16 12 3-5 60% 3-4 75% 0-1 0% 6-7 85% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 11 12 N. Diplaros (C) 26:34 5 1-4 25% 0-2 0% 1-2 50% 2-2 100% 0 3 3 9 3 1 0 1 3 12 5 M. Liapis 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 M. Bothwell 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Zevgara s 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 R. Chougkaz 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coach 5 1 6 0 TOTAL 200 88 31-62 50% 23-44 52% 8-18 44% 18-24 75% 10 29 39 18 11 5 7 1 21 109