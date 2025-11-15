Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Άνετη νίκη για τους Θεσσαλούς
Η Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας σχετικά άνετα του Περιστερίου με 88-74.
Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα η Καρδίτσα είχε τα ηνία, με το Περιστέρι να ανεβάζει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει το κάτι παραπάνω.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-3, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε το Περιστέρι.
Καρδίτσα - Περιστέρι: Ο Αγώνας
Η Καρδίτσα μπήκε με... σπασμένα φρένα στο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τα... δόντια της, όντας μπροστά με 29-14, ενώ και στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-34.
Στο δεύτερο ημίχρονο το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με ένα επιμέρους 2-13 μείωσε στο τρίποντο (50-47, 24'), δίνοντας άλλη πνοή στην αναμέτρηση. Η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα με ένα 6-0 και ξέφυγε, κρατώντας τα ηνία μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου (62-55). Στην τέταρτη περίοδο η Καρδίτσα πάτησε γκάζι και ξέφυγε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.
Δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74
- MVP: Ο Χόρκλερ με 18 πόντους, 8ριμπάουντ και 5 μπλοκ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας της Καρδίτσας.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Νίκολς σταμάτησε στους 17 πόντους για το Περιστέρι.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Καρδίτσα πήρε 35 πόντους από τον πάγκο της, ενώ σούταρε με 44% από το τρίποντο.
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: N. Papanikolopoulos – Asst: K. Papamarkos, I. Missas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|+/-
|Index
|#
|Players
|2
|B. Jefferson
|24:54
|11
|4-9
|44%
|1-4
|25%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|11
|14
|L. Kaselakis
|30:38
|14
|6-15
|40%
|5-12
|41%
|1-3
|33%
|1-3
|33%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|9
|21
|G. Kamberidis
|21:33
|6
|2-5
|40%
|2-3
|66%
|0-2
|0%
|2-4
|50%
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|6
|23
|D. Jefferson
|27:43
|10
|3-7
|42%
|1-3
|33%
|2-4
|50%
|2-2
|100%
|1
|6
|7
|1
|2
|0
|1
|0
|3
|13
|24
|A. Madsen
|24:21
|12
|6-10
|60%
|6-10
|60%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|5
|7
|0
|4
|1
|0
|0
|5
|12
|3
|N. Horchler
|25:01
|18
|6-7
|85%
|5-6
|83%
|1-1
|100%
|5-6
|83%
|2
|6
|8
|0
|0
|0
|5
|0
|1
|29
|4
|E. Ellis
|19:16
|12
|3-5
|60%
|3-4
|75%
|0-1
|0%
|6-7
|85%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|11
|12
|N. Diplaros (C)
|26:34
|5
|1-4
|25%
|0-2
|0%
|1-2
|50%
|2-2
|100%
|0
|3
|3
|9
|3
|1
|0
|1
|3
|12
|5
|M. Liapis
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|M. Bothwell
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. Zevgara s
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|R. Chougkaz
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coach
|5
|1
|6
|0
|TOTAL
|200
|88
|31-62
|50%
|23-44
|52%
|8-18
|44%
|18-24
|75%
|10
|29
|39
|18
|11
|5
|7
|1
|21
|109
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|+/-
|Index
|Coach: V. Xanthopoulos
|MINS
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|0
|T. Nichols *
|31:29
|17
|4-12
|33%
|1-5
|20%
|3-7
|42%
|6-9
|66%
|0
|3
|3
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|-2
|10
|1
|A. Cardenas *
|30:58
|13
|5-10
|50%
|5-9
|55%
|0-1
|0%
|3-4
|75%
|1
|2
|3
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|-8
|17
|2
|J. Van Tubbergen *
|28:25
|14
|6-8
|75%
|4-6
|66%
|2-2
|100%
|0-1
|0%
|0
|5
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|2
|-9
|17
|3
|J. Petrakis *
|4:36
|0
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-7
|0
|4
|O. Payne *
|25:55
|16
|8-11
|72%
|8-11
|72%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|-12
|21
|5
|J. Ittounas
|16:03
|2
|1-2
|50%
|1-1
|100%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|10
|1
|7
|V. Mouratos
|10:54
|3
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|-6
|6
|11
|R. Abercrombie
|22:54
|7
|3-9
|33%
|2-4
|50%
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-18
|6
|14
|D. Kaklamanakis
|14:05
|2
|1-5
|20%
|1-5
|20%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|1
|3
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|-2
|2
|22
|C. Harris (C)
|14:41
|0
|0-3
|0%
|0-1
|0%
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|5
|-16
|-4
|31
|A. Asimenios
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|D. Papageorgiou
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|2
|1
|3
|0
|TOTAL
|200
|74
|29-63
|46%
|23-45
|51%
|6-18
|33%
|10-16
|62%
|7
|23
|30
|19
|10
|5
|1
|7
|21
|79
