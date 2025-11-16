Εξωπραγματικά πράγματα έκανε ο Άρης στην 2η περίοδο ευστοχώντας σε 10/13 τρίποντα με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 10 πόντους διαφορά!

Μπορεί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Άρης να είχε 1/5 τρίποντα, ωστόσο οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς άρχισαν στη συνέχεια να βλέπουν το καλάθι των πρασίνων σαν... βαρέλι!

Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισαν το ημίχρονο με 11/14 τρίποντα, όπερ και σημαίνει ότι είχαν 10/13 σουτ έξω από τα 6.75 στην 2η περίοδο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 10 πόντους διαφορά (41-51) έχοντας αλλάξει το μομέντουμ του αγώνα.

Το στατιστικό του Άρη στο ημίχρονο