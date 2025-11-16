Παναθηναϊκός - Άρης: Ντύθηκαν... Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς οι «κίτρινοι» με 10/13 τρίποντα στην 2η περίοδο!
Μπορεί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Άρης να είχε 1/5 τρίποντα, ωστόσο οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς άρχισαν στη συνέχεια να βλέπουν το καλάθι των πρασίνων σαν... βαρέλι!
Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισαν το ημίχρονο με 11/14 τρίποντα, όπερ και σημαίνει ότι είχαν 10/13 σουτ έξω από τα 6.75 στην 2η περίοδο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 10 πόντους διαφορά (41-51) έχοντας αλλάξει το μομέντουμ του αγώνα.
Το στατιστικό του Άρη στο ημίχρονο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.