Ζιάγκος: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να υποβαθμίσει την τεράστια προσπάθεια των παιδιών!»

Στην προσπάθεια των παικτών του στάθηκε ο Βαγγέλης Ζιάγκος, τονίζοντας πως δε θα επιτρέψει σε κανέναν να υποβαθμίσει την προσπάθειά τους, μετά τη νίκη της Μυκόνου επί του Πανιωνίου.

Η Μύκονος πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Πανιώνιο για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να υπερασπίζεται τους παίκτες τους στη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του Ηλία Ζούρου, τονίζοντας πως δε θα αφήσει σε κανέναν να μειώσει την προσπάθεια των παικτών του.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Ζιάγκου

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γι’ αυτή την παλικαρίσια νίκη. Επειδή είμαι άνθρωπος του μπάσκετ κι εγώ που παρακολουθώ, ενημερώνομαι και αφουγκράζομαι, ενημερώθηκα ότι ο συνάδελφος, ο κ. Ζούρος, άφησε αιχμές για ευνοϊκή διαιτησία προς τη Μύκονο. Έχω τεράστιο σεβασμό, το λέω με το χέρι στην καρδιά, στον Ηλία Ζούρο και σε όλους εκείνους τους πολύ σπουδαίους προπονητές από τους οποίους διδαχτήκαμε και γίναμε καλύτεροι παρακολουθώντας τους.

Όμως, όσο σεβασμό και να έχω σε οποιονδήποτε, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να υποβαθμίσει την τεράστια προσπάθεια των παιδιών και αυτή την παλικαρίσια νίκη που έκαναν απόψε! Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο κόουτς και η ομάδα του Πανιωνίου, αλλά οι τοποθετήσεις του όχι απλώς δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο… Μπορώ κι εγώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένες φάσεις που θεωρώ ότι αδικήθηκε η ομάδα μου. Αλλά δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να γίνεται αυτή η συζήτηση.

Ειδικά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, όπου η ομάδα μου είχε τον έλεγχο για 35 από τα 40 λεπτά, είχε το μομέντουμ, είχε τον έλεγχο του ρυθμού… Εύχομαι καλή επιτυχία στον Πανιώνιο, το εννοώ. Είναι ένας οργανισμός με τεράστια ιστορία, που προσωπικά σέβομαι πάρα πολύ, έχοντας περάσει από αυτόν τον πάγκο που έχει αναδείξει τεράστιους αθλητές και τεράστιους προπονητές.

Δεν είναι δήλωση παραμονής αυτή η νίκη. Προφανέστατα και δεν υπάρχει ομάδα που έχει πετύχει τον στόχο της από τον Νοέμβριο. Είναι μία λίγκα απρόβλεπτη και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αποτέλεσμα».