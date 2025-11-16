Ηρακλής-Κολοσσός 86-71: Τεράστια ανάσα για τον «Γηραιό»

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Ηρακλής (2-4) πέτυχε νίκη τεράστιας βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας επί του Κολοσσού (2-5) στο κατάμεστο Ιβανώφειο, επικρατώντας με 86-71 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά τις 4 Οκτωβρίου και το ματς της πρεμιέρας με τον Προμηθέα.

Ο Ηρακλής πέτυχε τη νίκη που τόσο αναζητούσε τις τελευταίες εβδομάδες, επικρατώντας του Κολοσσού με 86-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-4, ενώ οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-5.

Ο «Γηραιός» του Ζόραν Λούκιτς σημείωσε επιμέρους σκορ 27-14 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το εύθραυστο 46-44 του ημιχρόνου σε 73-58 στο 30’, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα έως το φινάλε του αγώνα στο Ιβανώφειο. Ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά από εκείνη της πρεμιέρας με τον Προμηθέα Πατρών στις 4 Οκτωβρίου.

Ηρακλής-Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός Ρόδου είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (19-23), σουτάροντας 7/9 δίποντα, ενώ ο Ηρακλής στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (8 π.). Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Τσιακμάς έκανε τη διαφορά για τον Ηρακλή στο πρώτο μέρος, σκοράροντας 15 πόντους με 4/5 τρίποντα στα 8:41 που έμεινε στο παρκέ! Μάλιστα, o 26χρονος γκαρντ έκλεισε το πρώτο μέρος με buzzer-beater τρίποντο, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο Ιβανώφειο!

Από την άλλη πλευρά, οι Ροδίτες βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τον Γκάουντλοκ, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες μέσω των έξι επιθετικών ριμπάουντ. Η συνέχεια ανήκε στον Ηρακλή, που βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-14 στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι «κυανολεύκοι» έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με τον Κολοσσό να μην μπορεί να αντιδράσει στην τέταρτη περίοδο. Τελικά, ο «Γηραιός» έφτασε στη σπουδαία νίκη με 86-71.

 

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71.

ΟΙ MVPs: Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν σημείωσε 17 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 35:16 ενώ ο Νίκος Τσιακμάς γέμισε τη στατιστική του με 15 πόντους, 1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Αμφότεροι συγκέντρωσαν 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσέβεζ Γκούντγουιν πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε επτά ριμπάουντ σε 18:55.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ηρακλής μάζεψε 50 ριμπάουντ και ο Κολοσσός 33.

Iraklis B.C. | Coach: Ζ. Λουκιτσ | Assistants: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS
No.PlayerPOSMinsPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
0D. FUNDERBURKC25:29175-7715-6830-107-135344823000210116
3J. WRIGHT-FOREMANPG34:16176-19314-9442-10203-31000997300112917
5C. SMITHPF32:14167-15467-11630-402-21001563210033916
10D. MORAITIS (C)PG17:0072-6331-2501-4252-2100101100003165
16C. SYLLASSF29:0900-000-000-000-00347120001076
2Z. DARKO-KELLYSF17:3021-4251-11000-300-00123311002035
4K. FOSTERSF4:5331-11000-001-11000-0011210000025
7N. TSIAKMASPG20:32155-8621-2504-6661-25004410100521817
8M. POULIANITISPG0:0000-000-000-000-00000000000000
11L. WAREC15:0693-4753-4750-003-310022400010321813
12K. KABOURIDISC2:4400-000-000-000-00000000001120
72M. GIANNIKOSPF1:0700-000-000-000-00000000000000
TEAM TOTALS8630-644622-35628-292718-257215355019123112223106
Kolossos H Hotels Collection | Coach: J. CARRASCO | Assistants: A. GAVALAS, Z. DJURIC
No.PlayerPOSMinsPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
6I. KOLOVEROSPG23:1361-7141-5200-204-6661561000025-175
14R. TAYLORSG26:21105-11455-9550-200-001120120030-97
22D. McCLANAHANSG18:4541-8121-3330-502-5401121110003-8-3
25G. GALVANINIPF13:0721-4251-11000-300-003140001022-64
30N. AKINC16:2521-2501-2500-000-000330110021-124
0A. GOUDELOCKSG21:15124-11363-7421-4253-31001011100011-76
1C. GOODWINC18:55136-9666-9660-001-33325711001421515
4Z. KARAMPELASPG16:4741-5201-2500-302-450011400004323
9A. PETROPOULOS (C)SG13:3951-11000-001-11002-3660111120031-67
13N. KAMARIANOSPF9:0631-2501-11000-101-2501010010012-123
15L. CHRISIKOPOYLOSPF17:4783-6501-2502-4500-00112100001038
21P. KOUROUPAKISC4:4020-000-000-002-2100000000001-72
TEAM TOTALS7125-663721-41514-251617-28601221331067112421
     

