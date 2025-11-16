Ο Ηρακλής πέτυχε τη νίκη που τόσο αναζητούσε τις τελευταίες εβδομάδες, επικρατώντας του Κολοσσού με 86-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-4, ενώ οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-5.
Ο «Γηραιός» του Ζόραν Λούκιτς σημείωσε επιμέρους σκορ 27-14 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το εύθραυστο 46-44 του ημιχρόνου σε 73-58 στο 30’, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα έως το φινάλε του αγώνα στο Ιβανώφειο. Ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά από εκείνη της πρεμιέρας με τον Προμηθέα Πατρών στις 4 Οκτωβρίου.
Ηρακλής-Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Κολοσσός Ρόδου είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (19-23), σουτάροντας 7/9 δίποντα, ενώ ο Ηρακλής στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (8 π.). Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Τσιακμάς έκανε τη διαφορά για τον Ηρακλή στο πρώτο μέρος, σκοράροντας 15 πόντους με 4/5 τρίποντα στα 8:41 που έμεινε στο παρκέ! Μάλιστα, o 26χρονος γκαρντ έκλεισε το πρώτο μέρος με buzzer-beater τρίποντο, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο Ιβανώφειο!
Από την άλλη πλευρά, οι Ροδίτες βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τον Γκάουντλοκ, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες μέσω των έξι επιθετικών ριμπάουντ. Η συνέχεια ανήκε στον Ηρακλή, που βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-14 στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι «κυανολεύκοι» έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με τον Κολοσσό να μην μπορεί να αντιδράσει στην τέταρτη περίοδο. Τελικά, ο «Γηραιός» έφτασε στη σπουδαία νίκη με 86-71.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71.
ΟΙ MVPs: Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν σημείωσε 17 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 35:16 ενώ ο Νίκος Τσιακμάς γέμισε τη στατιστική του με 15 πόντους, 1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Αμφότεροι συγκέντρωσαν 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσέβεζ Γκούντγουιν πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε επτά ριμπάουντ σε 18:55.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ηρακλής μάζεψε 50 ριμπάουντ και ο Κολοσσός 33.
|Iraklis B.C. | Coach: Ζ. Λουκιτσ | Assistants: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS
|No.
|Player
|POS
|Mins
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|0
|D. FUNDERBURK
|C
|25:29
|17
|5-7
|71
|5-6
|83
|0-1
|0
|7-13
|53
|4
|4
|8
|2
|3
|0
|0
|0
|2
|10
|1
|16
|3
|J. WRIGHT-FOREMAN
|PG
|34:16
|17
|6-19
|31
|4-9
|44
|2-10
|20
|3-3
|100
|0
|9
|9
|7
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|9
|17
|5
|C. SMITH
|PF
|32:14
|16
|7-15
|46
|7-11
|63
|0-4
|0
|2-2
|100
|1
|5
|6
|3
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|9
|16
|10
|D. MORAITIS (C)
|PG
|17:00
|7
|2-6
|33
|1-2
|50
|1-4
|25
|2-2
|100
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|16
|C. SYLLAS
|SF
|29:09
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|3
|4
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|7
|6
|2
|Z. DARKO-KELLY
|SF
|17:30
|2
|1-4
|25
|1-1
|100
|0-3
|0
|0-0
|0
|1
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|5
|4
|K. FOSTER
|SF
|4:53
|3
|1-1
|100
|0-0
|0
|1-1
|100
|0-0
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|7
|N. TSIAKMAS
|PG
|20:32
|15
|5-8
|62
|1-2
|50
|4-6
|66
|1-2
|50
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|5
|2
|18
|17
|8
|M. POULIANITIS
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|L. WARE
|C
|15:06
|9
|3-4
|75
|3-4
|75
|0-0
|0
|3-3
|100
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|2
|18
|13
|12
|K. KABOURIDIS
|C
|2:44
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|72
|M. GIANNIKOS
|PF
|1:07
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|86
|30-64
|46
|22-35
|62
|8-29
|27
|18-25
|72
|15
|35
|50
|19
|12
|3
|1
|1
|22
|23
|106
|Kolossos H Hotels Collection | Coach: J. CARRASCO | Assistants: A. GAVALAS, Z. DJURIC
|No.
|Player
|POS
|Mins
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|6
|I. KOLOVEROS
|PG
|23:13
|6
|1-7
|14
|1-5
|20
|0-2
|0
|4-6
|66
|1
|5
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|-17
|5
|14
|R. TAYLOR
|SG
|26:21
|10
|5-11
|45
|5-9
|55
|0-2
|0
|0-0
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|3
|0
|-9
|7
|22
|D. McCLANAHAN
|SG
|18:45
|4
|1-8
|12
|1-3
|33
|0-5
|0
|2-5
|40
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|-8
|-3
|25
|G. GALVANINI
|PF
|13:07
|2
|1-4
|25
|1-1
|100
|0-3
|0
|0-0
|0
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|-6
|4
|30
|N. AKIN
|C
|16:25
|2
|1-2
|50
|1-2
|50
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|-12
|4
|0
|A. GOUDELOCK
|SG
|21:15
|12
|4-11
|36
|3-7
|42
|1-4
|25
|3-3
|100
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-7
|6
|1
|C. GOODWIN
|C
|18:55
|13
|6-9
|66
|6-9
|66
|0-0
|0
|1-3
|33
|2
|5
|7
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|2
|15
|15
|4
|Z. KARAMPELAS
|PG
|16:47
|4
|1-5
|20
|1-2
|50
|0-3
|0
|2-4
|50
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|3
|2
|3
|9
|A. PETROPOULOS (C)
|SG
|13:39
|5
|1-1
|100
|0-0
|0
|1-1
|100
|2-3
|66
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|1
|-6
|7
|13
|N. KAMARIANOS
|PF
|9:06
|3
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|1-2
|50
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|-12
|3
|15
|L. CHRISIKOPOYLOS
|PF
|17:47
|8
|3-6
|50
|1-2
|50
|2-4
|50
|0-0
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|8
|21
|P. KOUROUPAKIS
|C
|4:40
|2
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|2-2
|100
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-7
|2
|TEAM TOTALS
|71
|25-66
|37
|21-41
|51
|4-25
|16
|17-28
|60
|12
|21
|33
|10
|6
|7
|1
|1
|24
|21
