Ο Ηρακλής (2-4) πέτυχε νίκη τεράστιας βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας επί του Κολοσσού (2-5) στο κατάμεστο Ιβανώφειο, επικρατώντας με 86-71 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά τις 4 Οκτωβρίου και το ματς της πρεμιέρας με τον Προμηθέα.

Ο Ηρακλής πέτυχε τη νίκη που τόσο αναζητούσε τις τελευταίες εβδομάδες, επικρατώντας του Κολοσσού με 86-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-4, ενώ οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-5.

Ο «Γηραιός» του Ζόραν Λούκιτς σημείωσε επιμέρους σκορ 27-14 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το εύθραυστο 46-44 του ημιχρόνου σε 73-58 στο 30’, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα έως το φινάλε του αγώνα στο Ιβανώφειο. Ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά από εκείνη της πρεμιέρας με τον Προμηθέα Πατρών στις 4 Οκτωβρίου.

Ηρακλής-Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός Ρόδου είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (19-23), σουτάροντας 7/9 δίποντα, ενώ ο Ηρακλής στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (8 π.). Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Τσιακμάς έκανε τη διαφορά για τον Ηρακλή στο πρώτο μέρος, σκοράροντας 15 πόντους με 4/5 τρίποντα στα 8:41 που έμεινε στο παρκέ! Μάλιστα, o 26χρονος γκαρντ έκλεισε το πρώτο μέρος με buzzer-beater τρίποντο, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο Ιβανώφειο!

Από την άλλη πλευρά, οι Ροδίτες βρήκαν λύσεις στην επίθεση με τον Γκάουντλοκ, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες μέσω των έξι επιθετικών ριμπάουντ. Η συνέχεια ανήκε στον Ηρακλή, που βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-14 στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι «κυανολεύκοι» έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με τον Κολοσσό να μην μπορεί να αντιδράσει στην τέταρτη περίοδο. Τελικά, ο «Γηραιός» έφτασε στη σπουδαία νίκη με 86-71.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71.

ΟΙ MVPs: Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν σημείωσε 17 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 35:16 ενώ ο Νίκος Τσιακμάς γέμισε τη στατιστική του με 15 πόντους, 1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Αμφότεροι συγκέντρωσαν 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσέβεζ Γκούντγουιν πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε επτά ριμπάουντ σε 18:55.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ηρακλής μάζεψε 50 ριμπάουντ και ο Κολοσσός 33.

Iraklis B.C. | Coach: Ζ. Λουκιτσ | Assistants: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS No. Player POS Mins PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 0 D. FUNDERBURK C 25:29 17 5-7 71 5-6 83 0-1 0 7-13 53 4 4 8 2 3 0 0 0 2 10 1 16 3 J. WRIGHT-FOREMAN PG 34:16 17 6-19 31 4-9 44 2-10 20 3-3 100 0 9 9 7 3 0 0 1 1 2 9 17 5 C. SMITH PF 32:14 16 7-15 46 7-11 63 0-4 0 2-2 100 1 5 6 3 2 1 0 0 3 3 9 16 10 D. MORAITIS (C) PG 17:00 7 2-6 33 1-2 50 1-4 25 2-2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 6 5 16 C. SYLLAS SF 29:09 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 3 4 7 1 2 0 0 0 1 0 7 6 2 Z. DARKO-KELLY SF 17:30 2 1-4 25 1-1 100 0-3 0 0-0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 2 0 3 5 4 K. FOSTER SF 4:53 3 1-1 100 0-0 0 1-1 100 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 5 7 N. TSIAKMAS PG 20:32 15 5-8 62 1-2 50 4-6 66 1-2 50 0 4 4 1 0 1 0 0 5 2 18 17 8 M. POULIANITIS PG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 L. WARE C 15:06 9 3-4 75 3-4 75 0-0 0 3-3 100 2 2 4 0 0 0 1 0 3 2 18 13 12 K. KABOURIDIS C 2:44 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 72 M. GIANNIKOS PF 1:07 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 86 30-64 46 22-35 62 8-29 27 18-25 72 15 35 50 19 12 3 1 1 22 23 106