Ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε για τα καλά μέχρι να κερδίσει τον αξιόμαχο Άρη στο Telekom Center Athens με 82-77 έχοντας επιστρέψει από το -12. Και πάλι πολύ καλή η παρουσία του Φαρίντ, κομβικός ο Ναν.

Ο Άρης πόνταρε στην κούραση και στην υπερπροσπάθεια του Παναθηναϊκού στην διπλή αγωνιστική της Euroleague που είχε προηγηθεί. Και αν μη τι άλλο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις πιθανότητες που του αναλογούσαν απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν άριστα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τους «πράσινους» και μάλιστα λίγο έλειψε να... επαναλάβουν την έκπληξη της σεζόν 2023-24 φεύγοντας με τη νίκη από το ΟΑΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκαν και με 12 πόντους διαφορά έχοντας 10/13 τρίποντα στην 2η περίοδο του αγώνα.

Όμως το βάθος και η ποιότητα του Παναθηναϊκού απέτρεψε τα... χειρότερα και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι έως το τελικό 82-77. Ο Κένεθ Φαρίντ είχε και πάλι πολύ καλή παρουσία αγγίζοντας το double double με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν (19π.) με τους Τζέριαν Γκραντ (11π.) και Κώστα Σλούκα (11π.) βοήθησαν για την πράσινη ανατροπή.

Παναθηναϊκός - Άρης: Ο αγώνας

Με… πεντάδα Μαδρίτης ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο ματς και λίγο πολύ άρχισε να ελέγχει από νωρίς το ματς στο Telekom Center Athens. Στο πεντάλεπτο οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με +7 πόντους (13-6) έχοντας ξεκινήσει αρκετά καλά το ματς. Μάλιστα σε αυτό το διάστημα ο Κένεθ Φαρίντ σημείωσε και τους πρώτους πόντους του στην Stoiximan GBL, με τους Σορτς και Ναν να είχαν βγει μπροστά έως το 23-15 του δεκαλέπτου έχοντας σημειώσει τους 10 πόντους (σ.σ. πέντε έκαστος) από τους 23 της ομάδας τους. Συνολικά το «τριφύλλι» είχε 5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/6 βολές. 7-3 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 3 λάθη.

Την ίδια ώρα ο Άρης είχε μόλις 6/16 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 5/11 δίποντα και 1/5 τρίποντα. Κάτι που άλλαξε άρδην στο 2ο δεκάλεπτο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θυμίζει… Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στα… καλά της! Μετά το δεύτερο +10 του Παναθηναϊκού (32-22) οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς… άνοιξαν τους ουρανούς και άρχισαν να «βρέχουν» τρίποντα το ένα μετά το άλλο! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 2ο δεκάλεπτο είχαν 10/13 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα (και 11/18 στο σύνολο στο ημίχρονο) με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 10 πόντους (41-51) χάρη στο τρομερό τους ποσοστό. Μήτρου-Λονγκ και Κουλμπόκα ήταν οι κύριοι εκφραστές και εκείνοι που έκαναν την διαφορά στο παιχνίδι.

Ο Άρης έφτασε και στο +12 (41-53) με την έναρξη του β΄ημιχρόνου ωστόσο ακολούθησε η αντίδραση του Παναθηναϊκού που άρχισε να ροκανίζει την διαφορά επιστρέφοντας στο ματς. Ναν, Φαρίντ και Όσμαν ήταν εκείνοι που έβρισκαν τις λύσεις στην επίθεση, ενώ την ίδια ώρα οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει να… αστοχούν στα τρίποντα που επιχειρούσαν. Με 10-0 σερί ο Παναθηναϊκός μείωσε στο καλάθι (51-53) βάζοντας νέα δεδομένα στο παιχνίδι με την 3η περίοδο να κλείνει με τον Άρη να κρατάει το προβάδισμα στο σκορ με 61-63.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 4η περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ με 72-71 στο 34'. Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά για τους «πράσινους» ενώ ο Χουάντσο έδωσε και αέρα 4 πόντων (75-71 στο 36') με τρίποντο. Ο Άρης ισοφάρισε εκ νέου σε 77-77 πριν ακολουθήσει κάρφωμα του Φαρίντ για 79-77. Ο Άρης αστόχησε στην επόμενη επίθεσή του και ο Ναν με ανάποδο layup στο 1:06 έγραψε το 81-77 βάζοντας τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με δύο κατοχές διαφορά. Έχοντας πάρει ο Παναθηναϊκός και το μομέντουμ έφτασε και στην τελική επικράτηση απέναντι στους αξιόμαχους Θεσσαλονικείς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… κατάφερε να επιστρέψει νωρίς από το -12 και δεν μπήκε σε περαιτέρω περιπέτειες. Σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός της άμυνας του β' ημιχρόνου, καθώς ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 36 πόντους μόνο στην 2η περίοδο και 10 λιγότερους (26) σε ολόκληρο το β΄μέρος.

κατάφερε να επιστρέψει νωρίς από το -12 και δεν μπήκε σε περαιτέρω περιπέτειες. Σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός της άμυνας του β' ημιχρόνου, καθώς ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 36 πόντους μόνο στην 2η περίοδο και 10 λιγότερους (26) σε ολόκληρο το β΄μέρος. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν ο οποίος ανέλαβε δράση όταν η μπάλα έκαιγε για την ανατροπή και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 19 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Κέντρικ Ναν ο οποίος ανέλαβε δράση όταν η μπάλα έκαιγε για την ανατροπή και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 19 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κένεθ Φαρίντ ο οποίος ήταν πολύ καλός και στο πρώτο του εντός έδρας ματς έχοντας 13 πόντους με 5/10 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλεψιμο και 1 λάθος σε 33 λεπτά.

Κένεθ Φαρίντ ο οποίος ήταν πολύ καλός και στο πρώτο του εντός έδρας ματς έχοντας 13 πόντους με 5/10 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλεψιμο και 1 λάθος σε 33 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμίν Νουά ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας μόλις 2/10 σουτ.

Αμίν Νουά ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας μόλις 2/10 σουτ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ήταν απειλή για το καλάθι του Παναθηναϊκού, ειδικά στην 2η περίοδο έχοντας στο σύνολο 18 πόντους με 6/9 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ αλλά και 5 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77.

Panathinaikos BC AKTOR FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Coach: H. Ataman — Asst: C. Serelis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Player 0 T. Shorts 20:46 7 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 4 3 2 0 0 8 8 17 N. Rogavopoulos 14:50 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 11 5 25 K. Nunn 28:11 19 7/16 43% 3/5 60% 4/11 36% 1/1 100% 1 3 4 3 3 6 2 0 16 18 35 K. Faried 33:03 13 5/10 50% 5/10 50% 0/0 0% 3/6 50% 4 5 9 1 2 6 1 0 10 16 41 J. Hernangomez 30:09 7 2/8 25% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 6 5 11 1 1 2 1 0 8 13 5 P. Kalaitzakis 1:47 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 6 C. Osman 12:52 8 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 2/2 100% 2 0 2 0 3 2 0 1 -6 3 10 K. Sloukas 22:15 11 4/7 57% 3/4 75% 1/3 33% 2/2 100% 0 2 2 5 3 3 2 0 -4 16 20 A. Samontourov 3:43 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 22 J. Grant 22:08 11 4/6 66% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 4 1 0 0 0 -9 13 24 G. Kouzeloglou 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 K. Mitoglou 10:16 2 1/6 16% 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 -6 1 TOTAL 200 82 29/72 40% 17/38 44% 12/34 35% 12/17 70% 18 25 43 19 17 25 10 1