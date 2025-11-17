Κέντρικ Ρέι: «Έρχονται πολλά καλά πράγματα για τη Μύκονο»

Ο Κέντρικ Ρέι έκανε τη διαφορά για τη Μύκονο απέναντι στον Πανιώνιο και δήλωσε ανυπόμονος για όσα επιφυλάσσει το μέλλον για τον οργανισμό, εξηγώντας ότι έχει τεράστια προοπτική.

Η Μύκονος λύγισε τον Πανιώνιο στο κλειστό της Άνω Μεράς, σημειώνοντας την τρίτη νίκη στις πρώτες επτά αγωνιστικές της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, ενώ οι «κυανέρυθροι» παραμένουν η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ρέι έκανε τη διαφορά για τη Μύκονο, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και κλειδώνοντας τη νίκη επί του Πανιωνίου. Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, στο mykonosbc.gr, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στην προοπτική της Μυκόνου να δημιουργήσει κάτι μεγάλο και σταθερό τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τη βαθμολογική αξία της νίκης, ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που έστειλε η Μύκονος Betsson με αυτή την εμφάνιση;

«Πιστεύω ότι δείξαμε τι μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε όταν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και εστιάζουμε στις λεπτομέρειες. Αυτή η εμφάνιση αντικατοπτρίζει το επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε όταν η συγκέντρωση και η δέσμευσή μας είναι στο 100%».

Ποιες μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες μέσα στον οργανισμό θεωρείς ότι έπαιξαν ρόλο στο να έρθει μια τέτοια νίκη;

«Η ικανότητά μας να εκτελέσουμε το πλάνο του προπονητικού τιμ ακριβώς όπως το σχεδίασαν, χωρίς να χάνουμε την προσοχή μας στις μικρές λεπτομέρειες, έκανε τεράστια διαφορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι μείναμε ενωμένοι, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θέλαμε».

Η δική σου απόδοση, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα με την οποία έχεις ιστορία, είχε συναισθηματικό φορτίο; Τι σε παρακίνησε περισσότερο;

«Σίγουρα υπήρχε και συναίσθημα, αλλά η κύρια προτεραιότητα ήταν η νίκη. Χρειαζόμασταν να επανέλθουμε, οπότε το κίνητρο υπήρχε ήδη από την αρχή».

Στιγμές σαν αυτήν με τον Πανιώνιο, σε κάνουν να ξαναθυμάσαι τη διαδρομή σου μέχρι εδώ; Πώς τις μετατρέπεις σε κίνητρο;

«Απολύτως. Πάντα παίρνω χρόνο να αναλογιστώ τη διαδρομή μου και να συνειδητοποιήσω πόσο έχει εξελιχθεί το παιχνίδι μου. Προσπαθώ να μένω συγκεντρωμένος στο παρόν, να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ και να εστιάζω σε όσα μπορώ να ελέγξω. Αυτές οι σκέψεις με κρατούν προσγειωμένο και με κίνητρο».

Ως ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί σε διάφορα περιβάλλοντα, τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι η Μύκονος Betsson έχει προοπτική να δημιουργήσει κάτι μεγάλο και σταθερό;

«Η Μύκονος έχει τεράστια προοπτική. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, είδα τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά, με ξεκάθαρη φιλοδοξία για ανάπτυξη. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι έρχονται πολλά καλά πράγματα».

Πόσο σημαντική είναι για σένα η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ παικτών και προπονητικού τιμ;

«Είναι εξαιρετικά σημαντική. Το προπονητικό τιμ πιστεύει σε εμάς και μας επιτρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας μέσα στο σύστημα, και αυτή η εμπιστοσύνη σημαίνει πολλά. Το να έχουμε την ελευθερία να εκφραζόμαστε, παραμένοντας ταυτόχρονα πειθαρχημένοι, κάνει μεγάλη διαφορά».

Πώς διαχειρίζεσαι, προσωπικά και ομαδικά, μια μεγάλη νίκη ώστε να γίνει βάση για τη συνέχεια και όχι αφορμή εφησυχασμού;

«Ήταν μια μεγάλη νίκη, χωρίς αμφιβολία, αλλά η σεζόν είναι ακόμα στην αρχή. Ξέρουμε ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να μένουμε προσηλωμένοι μέρα με τη μέρα, αν θέλουμε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο».

Στο φινάλε σε είδαμε να χορεύεις με τον Κάναντι, μια εικόνα που έγινε αμέσως viral. Τι αντιπροσωπεύει για σένα αυτός ο αυθορμητισμός;

«Σίγουρα απολαμβάναμε τη στιγμή μετά από μια μεγάλη νίκη. Ο Ντέβιν ξεκίνησε πρώτος να χορεύει, οπότε έπρεπε να τον ακολουθήσω κι εγώ! Ήταν απλώς ένας διασκεδαστικός και αυθόρμητος τρόπος να γιορτάσουμε μαζί».