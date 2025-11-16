Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης εστίασε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του σε μια αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Προμηθέας ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Πάτρα και ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Λιμνιάτης επικεντρώθηκε στην απουσία συγκέντρωσης των παικτών του, η οποία οδήγησε σε πολλά λάθη τα οποία αξιοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση.

«Για να παίξεις ανταγωνιστικά σε ομάδες επιπέδου του Ολυμπιακού πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Να μη κάνεις εύκολα λάθη, να διαχειριστής τον ρυθμό. Δεν προσεγγίσαμε έτσι το ματς. Παίξαμε με ενέργεια αλλά χωρίς σκέψη. Ήταν διαδικαστικό όλο το παιχνίδι. Είχαμε να διαχειριστούμε ότι την Τρίτη έχουμε σημαντικό ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ, την ασθένεια του Γκρέι, την απουσία του Καραγιαννίδη. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Αφού πήρε τέτοια τροπή το ματς, θέλαμε να δώσουμε χρόνο στα νέα παιδιά, να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Συνεχίζουμε» δήλωσε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ ο προπονητής των Πατρινών Γιώργος Λιμνιάτης.

Για την κατάσταση του Ρομπ Γκρέι ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε: «Έχει ίωση ο Γκρέι. Μάλλον γαστρεντερίτιδα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι μαζί μας την Τρίτη. Πάμε μέρα με τη μέρα. Είναι λίγο καλύτερα».

Και πρόσθεσε: «Το ζητούμενο είναι να βρούμε μία σταθερά. Να έχουμε συνέπεια. Έχουμε πολλά πάνω κάτω και από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά και στη διάρκεια του ματς. Πρέπει να δείξουμε συνέπεια, να είμαστε πειθαρχημένοι στη φιλοσοφία μας. Όταν το κάνουμε αυτό τα πράγματα θα είναι καλά».

Όσο για την ενίσχυση της ομάδας, εξήγησε: «Είμαστε ανοιχτοί στην αγορά για ψηλό. Είναι δύσκολη η χρονική περίοδος, δε θα κάνουμε προσθήκη απλά για να κάνουμε. Η αγορά θα μας οδηγήσει για το πώς θα πράξουμε».

