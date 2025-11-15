Μετά την ήττα του Αμαρουσίου από την ΑΕΚ, ο κόουτς των γηπεδούχων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, δεν μίλησε ούτε στην flash interview, ούτε στη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας κώλυμα.

Το Μαρούσι δεν τα κατάφερε κόντρα στην ΑΕΚ, με την ομάδα των βορείων προαστίων να γνωρίζει την ήττα στην έδρα της με 82-103.

Μετά τον αγώνα, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν προχώρησε σε δηλώσεις στην flash interview, ενώ δεν μίλησε ούτε στη συνέντευξη Τύπου, με την επίσημη πλευρά του Αμαρουσίου να αναφέρει πως ο κόουτς δήλωσε κώλυμα και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στις εν λόγω περιπτώσεις.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου πάντως έχει εκφραστεί εντόνως κατά το παρελθόν, με τις τότε δηλώσεις του (μετά το παιχνίδι με την Μύκονο) να μοιάζουν σα να αναφέρονται στην διαιτησία. Συγκρκριμένα, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε πει πως «Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί, σκληροί και να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το... κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι κουκλοθέατρο... Είμαστε μέλος μια θεατρικής παράστασης».

Πάντως επίσημες πηγές δεν επιβεβαιώνουν πως η απουσία του Ηλία Παπαθεοδώρου από την συνέντευξη Τύπου ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας για την διαιτησία.