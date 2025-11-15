Μύκονος - Πανιώνιος: Ο Ζούρος δεν παραχώρησε δηλώσεις στη Flash Interview
Ο Ηλίας Ζούρος ήταν εκνευρισμένος μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Πανιωνίου με τη Μύκονο, που ήταν η 13η συνεχόμενη ήττα των «κυανέρυθρων» σε όλες τις διοργανώσεις.
- Μύκονος - Πανιώνιος 86-77: Ρέι και Κάναντι «πλήγωσαν» την πρώην ομάδα τους, 13η σερί ήττα των «κυανέρυθρων»
Με τον προπονητή του Πανιωνίου να μην παραχωρεί τις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, για τη flash interview. Ο Ζούρος αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.
Ένα παιχνίδι που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν στον Πανιώνιο, καθώς ένα σερί της Μυκόνου στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετέτρεψε το ντέρμπι σε μία πολύ σπουδαία νίκη για τους «Νησιώτες».
