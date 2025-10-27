Εργκίν Αταμάν: Η σωστή νοοτροπία είναι και δουλειά του προπονητή!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον εβδομαδιαίο σχολιασμό των πεπραγμένων στην Stoiximan GBL, δηλώνει εντυπωσιασμένος από τα γεμάτα γήπεδα και τα απρόβλεπτα αποτελέσματα σχεδόν σε κάθε αγωνιστική και καταθέτει την άποψή του για τα ξεσπάσματα του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού.

Η αληθεια είναι ότι, με τέτοιο μπασκετικό «βομβαρδισμό», πριν καλά-καλά συμπληρωθεί μήνας στην νέα σεζόν, δεν περίμενα ότι οι αγώνες της εγχώριας λίγκας θα διεξάγονται ανελλιπώς σε γεμάτα γήπεδα και σε πανέμορφη ατμόσφαιρα και ούτε φυσικά ότι θα είχαμε τόσα πολλά θρίλερ μέσα στις τέσσερις γραμμές με εκπλήξεις σχεδόν σε κάθε αγωνιστική!

Η δουλειά που έχει γίνει από τις διοικήσεις των ομάδων σε συνεργασία με την διοργανώτρια αρχή αποτυπώνεται τόσο στα εισιτήρια όσο και στην συνολική εικόνα που προβάλλει κάθε Σαββατοκύριακο η Δημόσια Τηλεόραση και το δείγμα των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών αφήνει πολλές υποσχέσεις για την συνέχεια.



Αν από του χρόνου, έχουμε και άλλη ομάδα από την επαρχία, τότε το πρωτάθλημά μας, θα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Πάμε, όμως, στον σχολιασμό των όσων είδαμε και ακούσαμε μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές το διήμερο που μας πέρασε, αρχίζοντας από τους πρωτοπόρους και αήττητους Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Ολυμπιακός: H Μύκονος τον κράτησε «ξύπνιο» ενόψει απαιτητικής «διαβολοβδομάδας»

Η ένταση με την οποία μπήκαν οι νεοφώτιστοι στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι (επιπέδου Α1 Κατηγορίας) που διεξήχθη στο «νησί των ανέμων» και στο ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο της Άνω Μεράς, «ανάγκασε» τους «ερυθρόλευκους» να «ξυπνήσουν» για τα καλά στην 3η περίοδο! Γιατί μέχρι και λίγο μετά το ξεκίνημα του πρώτου μέρους, έπαιζαν απλά όσο χρειαζόταν για να απαντάνε στα ξεσπάσματα των γηπεδούχων και να διατηρούν ένα ισχνό προβάδισμα.

Το επιμέρους 6-26 από το 21ο λεπτό έως το 27’26’, όμως (με 9/9 σουτ, 4/4 δίποντα και 5/5 τρίποντα), πήγε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 20 πόντων και εκεί ήταν ουσιαστικά που η «σεμνή τελετή» ολοκληρώθηκε (91-65).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που άφησε τις αιχμές του για την εικόνα του πρώτου μέρους κι έκανε λόγο για απόδοση που συμβάδιζε με προσγείωση σε «τουριστικό θέρετρο», κρατάει σίγουρα ένα σεβαστό χρονικό διάστημα με αμυντική σκληράδα, καλή κυκλοφορία και πρωτίστως παραγωγή ελεύθερων σουτ.

Παίζοντας χωρίς τα τρία guard που του δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της δημιουργίας (Γουόκαπ και Φουρνιέ ξεκουράστηκαν, ενώ ο ΜακΚίσικ είναι εκτός της 8άδας των ξένων στην Ελλάδα) και των σωστών αποφάσεων, εξ’ ού και τα 16 λάθη!

Ξεκάθαρο κέρδος, τα σχεδόν 17 λεπτά άψογης ανταπόκρισης του Νιλικίνα (16π., 4ρ. & 2ασ. με 5/6 σουτ), που χρειαζόταν ένα μεστό παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια του, ενόψει των δύο δύσκολων αγώνων που ακολουθούν στην Euroleague με Μονακό και Χάποελ.

Για τον Γουορντ (14π. & 5ρ. με 3/5 τριπ.) δεν απαιτούνται πολλές «συστάσεις» (ο τύπος μοιάζει με παίκτη που ήταν καιρό στην ομάδα), ενώ ο πρώτος σκόρερ Σέϊμπεν Λι (19π. με 8/14 σουτ) δύσκολα θα ξαναβρεθεί στην περιοχή των 20 πόντων!

Η Μύκονος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, κάτι που άλλωστε είχε φανεί και στα φιλικά προετοιμασίας και συνεχίστηκε και στα επίσημα (πάλεψε στο Περιστέρι και πέρασε «καθαρά» από το Ιβανόφειο) και θα ήταν ακόμη καλύτερη αν δεν έπαιζε ουσιαστικά με «αλχημείες» στην θέση του «τρία», μετά τον τραυματισμό του Τζάστιν Γκρέϊ (κάνει θεραπείες για να επιστρέψει).

Επειδή τελευταία πολλές νεόκοπες διοικήσεις κοιτάζουν περισσότερο στο εξωτερικό για προπονητές και αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τους δικούς μας, ο Βαγγέλης Ζιάγκος αποτελεί έναν από τους αρκετούς αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς και η πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, όπου πήγε, έχει εκτιμηθεί σφόδρα στην Μύκονο και εξαργυρώνεται και μέσα στις τέσσερις γραμμές.

ΑΕΚ: H αμυντική δέσμευση και το «χρυσάφι» τεσσάρων καρατίων!

Στην ζωή τα πράγματα μπορεί να τα δει κανείς με πολλές οπτικές. Στην περίπτωση της «Ένωσης», αν και το ποτήρι θα μπορούσε κάλλιστα να εκληφθεί μισογεμάτο, λόγω του, από εύκολου έως βατού, προγράμματος του πρώτου μήνα της σεζόν, ο οποίος είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί με το απόλυτο 7/7 σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Όταν όμως, σταδιακά και με θαυμαστή συνέπεια από την 1η έως την 4η αγωνιστική, η «βασίλισσα» ανεβάζει συνεχώς την σκληράδα της στην άμυνα (1η στην Stoiximan GBL με μέσο παθητικό στους 70,1 πόντους), περιορίζει τους αντιπάλους της κατά μέσο όρο σε 42,2% εντός πεδιάς και σε 15,7 λάθη και από τους 85 πόντους που δέχτηκε στην πρεμιέρα της Ρόδου, φτάνει να δέχεται 61 στο «καυτό» Ιβανόφειο και δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο (82-61) στον Ηρακλή, τότε δεν γίνεται να μην επισημάνεις την πολύ αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται.

Στο καθαρά τακτικό κομμάτι, ο Ντράγκαν Σάκοτα «εισπράττει» τις εξαιρετικές επιλογές που έκανε στα guard, ξεκινώντας με τον αμυντικογενή Φλιώνη σαν «στρατηγό» δίπλα στον μπαρουτοκαπνισμένο Μπάρτλεϊ και δίνοντας πολύ χρόνο και στο δίδυμο Κατσίβελη-Λεκαβίτσιους, οι οποίοι συμπληρώνουν με την εμπειρία τους και τον πολύ αποτελεσματικό συνδυασμό δημιουργίας και εκτέλεσης, με τον διεθνή Θεσσαλονικιό point-guard να έχει και το πλεονέκτημα του size σε mismatch τόσο στην άμυνα όσο και την επίθεση.

Όσο για τον «Λέκα», η ποιότητα που προσδίδει στην ΑΕΚ και η ευχέρεια που έχει στο pick’n’roll, αποτελεί σημαντική πολυτέλεια και απορρέει από την 10ετή διόλου ευκαταφρόνητη διαδρομή του στην Euroleague.

Για τον «Γηραιό», έχω να πω ότι δεν έχει δικαιολογήσει στο ελάχιστο την ηχηρή νίκη του επί του Προμηθέα (δεν το είδα όλο το ματς για να έχω καθαρή άποψη), με την οποία μπήκε στην σεζόν και από παιχνίδι σε παιχνίδι η αγωνιστική του εικόνα παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο προβληματική.

Η δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Σιγάλα (όταν έγραφα το κείμενο δεν είχε ανακοινωθεί η απομάκρυνσή του) για τα πρώτα του «βιολιά» («όταν δεν εμφανίζονται στο γήπεδο, θα... τρώνε πάγκο!»), παραπέμπει στις εποχές του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, του οποίου υπήρξε παίκτης και «πουλέν» και κατά την ταπεινή μου άποψη δεν ταιριάζει σε μία εποχή που το μπάσκετ πιο πολύ προς την πλευρά των παικτών (players league)...

Παναθηναϊκός: Δεν έδωσε κανένα αγωνιστικό δικαίωμα για μουρμούρες!

Αν και η ξαφνική απουσία του Κέντρικ Ναν (σφίξιμο στον προσαγωγό), που προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες του Χολμς, του Ρογκαβόπουλου και του Χολμς (ευτυχώς για τους «πράσινους» επέστρεψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης), θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες, ο «επτάστερος» αξιοποίησε στο έπακρο τα «όπλα» του και όταν είδε ότι ο Προμηθέας έβρισκε ρυθμό, φρόντισε να «τελειώσει» το ματς πριν πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Τα τρία συνεχόμενα γκολ-φάουλ του Όσμαν, η απόλυτη κυριαρχία του διδύμου Γιούρτσεβεν και Μήτογλου μέσα στην ρακέτα (είχαν συνολικά 33π. και 18 ριμπάουντ με 12/17 σουτ) και η βελτίωση της περιφερειακής άμυνας στο 2ο μέρος, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το τελικό 91-70.

Ο Παναθηναϊκός είχε το καλύτερο αμυντικό ημίχρονο της εφετινής σεζόν στο “Athens Telekom Center”, απέναντι σε μία φύσει επιθετική ομάδα, αν και ο Εργκίν Άταμαν υποβάθμισε σε ένα βαθμό τα κέρδη του απογεύματος, τονίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού που έχουν οι εγχώριες αναμετρήσεις πλην του Ολυμπιακού.

Αυτό που δεν είπε ο Τούρκος τεχνικός, που ήταν λαλίστατος για την εικόνα της ομάδας του στην Μπολόνια (ρωτήθηκε μόνο στην συνέντευξη Τύπου), ότι η σωστή νοοτροπία που είχαν οι παίκτες του τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήταν και δική του δουλειά.

Σέβομαι απόλυτα τις επιτυχίες, την διαδρομή και την συνεισφορά του 60χρονου coach στον Παναθηναϊκό και του τουρκικό μπάσκετ, ωστόσο, θεωρώ ότι η λογική «τα δικά μου... δικά μου και τα δικά σας... δικά μου» δεν θα τον πάει πολύ παρακάτω.

Η νοοτροπία και οι συνήθειες που «χτίζονται» σε έναν τόσο μεγάλο οργανισμό, είναι προϊόν μίας συλλογικής διεργασίας με τον προπονητή να διαδραματίζει συνήθως ηγετικό ρόλο και όχι με το να ρίχνει συχνά-πυκνά και δημόσια το μπαλάκι στους παίκτες...

Αν και προερχόταν από δύο άσχημα αποτελέσματα και από ταξιδιωτική ταλαιπωρία, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη είχε ένα εξαιρετικό πρώτο 15λεπτο διάστημα και αν δεν τραυματιζόταν ο ΜακΚάλουμ, ίσως να πίεζε περισσότερο τους γηπεδούχους και να ήταν για περισσότερο χρόνο ανταγωνιστική.

ΠΑΟΚ: Οι ανατροπές του έδωσαν ρυθμό και πλέον... πετάει!

Στο σχεδόν κατάμεστο κλειστό της Πυλαίας, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε την πιο ολοκληρωμένη εφετινή εμφάνιση και μέσα στο παρκέ έδειξε να έχει «κεφαλαιοποιήσει» τον ρυθμό και την ψυχολογία που του έδωσαν οι δύο διαδοχικές ανατροπές σε Πάτρα και Βλόκλαβεκ, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό 5/5 σε Ελλάδα και Ευρωπη.

Το πιο σημαντικό για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, όμως, πέρα από την διάρκεια μπροστά και πίσω και την πειστική εικόνα, ήταν η εντυπωσιακή κυριαρχία στις προσωπικές μονομαχίες και τα ριμπάουντ (+19), μέσα από το λεγόμενο physicality που έβγαλαν οι παίκτες του.

Κι όλα αυτά παραμονές του ντέρμπι με τον Άρη στο απόλυτα δίκαιο 87-73 απέναντι σε μία ΟΜΑΔΑ, όπως το Περιστέρι, που μέχρι το τζάμπολ, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις για την αποτελεσματικότητα και την συνολική του λειτουργία και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Σημαντική η συνεισφορά από τον πάγκο (33π.), αξιοσημείωτη η εφετινή αναβάθμιση του Περσίδη, σημαντικός ο αμυντικός ρόλος-κλειδί του Κόνιαρη και φυσικά λίρα εκατό η επιλογή του Στίβεν Μπράουν τζούνιορ, που στα 29 του πήρε την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρώτης διαλογής.

Από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ήταν φανερό ότι έλλειψε η φρεσκάδα, η ενέργεια, γιατί τα μόλις 7 λάθη δείχνουν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα αποφάσεων, αλλά μάλλον διάθεσης και εκτέλεσης! Εξ’ ού και το 35,4% εντός πεδιάς και τα 18 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, που έδωσαν σαφές πλεονέκτημα στους γηπεδούχους στο νευραλγικό κομμάτι των κατοχών.

Καρδίτσα: Έχει «χτίσει» χαρακτήρα!

Το αξιοπερίεργο με τους Θεσσαλούς, που έχουν στο «σακούλι» ένα 2/2 στο «Γιάννης Μπουρούσης», είναι ότι σε μία πρωτόγνωρη χρονιά με έξτρα επιβάρυνση λόγω της ιστορικής ευρωπαϊκής τους παρουσίας, έχουν ότι έχουν ήδη καταφέρει περισσότερα από τα αναμενόμενα, χωρίς να έχουν πάρει ακόμη πολλά πράγματα από τους τρεις Έλληνες έμπειρους παίκτες τους (έχουν μαζί 11/40 σουτ), που είναι για 3ο (Καμπερίδης και Δίπλαρος) και για 2ο χρόνο (Κασελάκης) στην ομάδα!

Κάτι που συμβαίνει με μεγάλη συνέπεια από τον Χόρχλερ (μ.ο. 12,3π., 4,7ρ. & 1,0κοψ. με 69,5% εντός πεδιάς), ο οποίος είναι σε όλα τα ματς από τους παίκτες-κλειδιά στην απόδοση των «κυανόλευκων» και συνεισφέρει και στους τομείς που δεν είναι ορατοί από τον πολύ κόσμο.

Ωστόσο, μοιάζει πλέον ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Παπανικολόπουλος και το management με επικεφαλής τον Χρήστο Δεληγιάννη, κάνουν εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι του χαρακτήρα, μέσα από τον οποίο έχουν έρθει νίκες όπως εκείνη στην Οστάνδη αλλά και η τελευταία επί του Κολοσσού.

Η προσωπικότητα του Μπράντον Τζέφερσον (18π., 4ρ. & 3ασ.) οι σωστές αποφάσεις (24 ασίστ έναντι μόλις 11 λαθών) και το step up του Φινλανδού διεθνούς ψηλού, Μάντσεν (14π., 3ρ. & 3κοψ.), έγγειραν στα σημεία (75-73) την πλάστιγγα υπέρ της Καρδίτσας χάρη στο μοναδικό εύστοχο του Ντέϊμιαν Τζέφερσον (4π. με 1/3 σουτ) λίγο πριν την εκπνοή.

Οι Ροδίτες που από την επόμενη εβδομάδα θα έχουν στην διάθεσή του έναν ακόμη Αμερικανό guard, τον 28χρονο Ντέξτερ ΜακΛάναχαν, που τα τρία τελευταία χρόνια έπαιζε στην Βραζιλία, έχασαν δικό τους ματς. Η ομάδα του Χαβιέ Καράσκο, ο οποίος στερήθηκε τον Γκάουντλοκ, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, κυριαρχώντας πλήρως στα ριμπάουντ και στο set παιχνίδι, αλλά στο τέλος δεν είχε την τύχη με το μέρος της.

Μεγάλο κέρδος η εμφάνιση του Ιωσήφ Κολοβέρου (16π., 4ρ., 3ας. & 2κλ. με 7/11 σουτ σε 30’), σε μία ομάδα που η συνολική παραγωγικότητα των Ελλήνων, πλησιάζει την αντίστοιχη των ξένων.

Άρης: Μεγάλη ανάσα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ!

Αν πριν την έναρξη της σεζόν κάποιος μας έλεγε ότι η αναμέτρηση Πανιωνίου-Άρη στην 4η αγωνιστική θα ήταν το ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που θα έψαχναν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, θα τον βγάζαμε τρελό!

Παρ’ αυτά, οι κακοτεχνίες στον σχεδιασμό και του ρόστερ οδήγησαν και τους δύο ιστορικούς συλλόγους (πολύ πιο έντονες στους «κυανέρυθρους» και λιγότερο στον «αυτοκράτορα») σε αλλαγή προπονητή πριν την παρέλαση της 28ης Οκτώβρη.

Η αναμέτρηση της Γλυφάδας μας βοήθησε να καταλήξουμε ότι οι γηπεδούχοι είναι μακράν η πιο κακοφτιαγμένη ομάδα της Stoiximan GBL (και έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα), κάτι το οποίο αξιοποίησαν σωστά οι «κιτρινόμαυροι» κι έφτασαν στην πρώτη εγχώρια νίκη τους (90-73), πολύ πιο εύκολα από όσο πίστευαν και οι ίδιοι.

Σημαντικό ρόλο στην πολύ πιο ορθολογική εικόνα που παρουσίασαν οι Θεσσαλονικείς, έπαιξε ο σαφώς πιο δημιουργικός προσανατολισμός που είχαν τα guards τους (18 ασίστ έναντι 8 λαθών), με τον Μποχωρίδη να έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτό. Ο Άρης ανέπνευσε επιθετικά από την βελτιωμένη απόδοση του Φορμπς και η αλλαγή προπονητή σε συνδυασμό με το «διπλό», θα φτιάξουν αισθητά το κλίμα ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Παλέ.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι καταξιωμένος προπονητής, αλλά το ζητούμενο είναι τι ευχέρεια θα έχει στο επίπεδο των αλλαγών που θέλει να κάνει αλλά και κατά πόσο θα τον βοηθήσουν και τα πρώτα αποτελέσματα, όταν η ομάδα δεν θα είναι αυτή που θα θέλει να παρουσιάσει.

Για τον Ηλία Ζούρο δεν τίθεται θέμα! Έχει την εμπειρία, την ικανότητα και τις παραστάσεις για να βγάλει τον Πανιώνιο από τον δύσκολο δρόμο στον οποίο έχει μπει. Αρκεί να δουλέψει απερίσπαστος από το συναίσθημα που τον συνδέει με τον «ιστορικό» και να έχει την αμέριστη στήριξη της διοίκησης και της πλατείας.