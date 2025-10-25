ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73: Κυριάρχησε και οδήγησε τους Πρίγκιπες της δυτικής όχθης στην πρώτη τους ήττα

Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για να ανέβει στο 3-1 της βαθμολογίας στη Stoximan GBL. Ματσάρα ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το Περιστέρι για τις ανάγκες της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στη Θεσσαλονίκη, όπου ισοπέδωσε τους Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης με 87-73 και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με αυτοπεποίθηση στο παρκέ της PAOK Sports Arena, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο μεγάλο «διπλό» επί της Άνβιλ στην παράταση, απέναντι σε ένα Περιστέρι που παρέμενε αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δυναμικά και με εξαιρετική άμυνα κράτησαν το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου στους μόλις 4 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά (10-4). Ο Περσίδης με 2/3 τρίποντα και ο Τζάκσον με αντίστοιχο ποσοστό από την περιφέρεια έδωσαν πνοή στην επίθεση του ΠΑΟΚ, που έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +7 (21-14).

Το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, βρίσκοντας ρυθμό από τα 6.75 μ. χάρη στον Αμπερκρόμπι, ο οποίος πέτυχε τέσσερα τρίποντα (4/4), μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (25-21). Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, απάντησε με δικό του σερί 8-0, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (43-31) και κλείνοντας το ημίχρονο στο 46-38, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με επιμέρους σκορ 10-3 ανέβασαν τη διαφορά στο +15 (59-44), δείχνοντας αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς. Ο Μουρ ήταν ο ηγέτης στη ρακέτα, καταγράφοντας ήδη νούμερα double-double, ενώ οι Τζάκσον και Τζόουνς συνέχισαν να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα. Ο ΠΑΟΚ είχε πλέον «χτίσει» διαφορά ασφαλείας και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη.

 

Με επιμέρους 1-7 το Περιστέρι μείωσε στους 11 για το 79-68, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατήρησε την υπεροχή του και οδηγήθηκε άνετα προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

Ο MVP... ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Ράιλι Αμπερκρομπι με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 51 ριμπάουντ που μάζεψε ο ΠΑΟΚ εκ των οποίων 18 επιθετικά.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: J. Zdovc | Assistants: P. Boutskos, C. KaraiskosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
2C. Melvin *24:5852/540%1/333%1/250%0/00%08822011411
18N. Persidis *24:4883/475%1/1100%2/366%0/20%23510004711
22S. Brown *28:03165/1435%4/757%1/714%5/683%02243006209
26B. Moore *27:46134/1233%4/1233%0/00%5/771%6713002261820
33T. Dimsa *30:26124/1040%1/425%3/650%1/1100%246210011613
6A. Koniaris12:5741/250%1/250%0/00%2/2100%00010004-14
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13T. Zaras (C)0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
16K. Jackson21:16166/1250%2/540%4/757%0/00%12324013112
17M. Jones20:37105/1050%5/1050%0/00%0/00%42610003112
20K. Iatridis2:4600/00%0/00%0/00%0/00%0001000021
25G. Fillios6:2331/333%0/00%1/333%0/00%0000000221
Team / Coaches35810
TOTAL2008731/7243%19/4443%12/2842%13/1872%18335114112422101

Peristeri B.C.Coach: V. Xanthopoulos | Assistant: C. Stefanidis, K. Iliadis
#PlayersPOSMINPTSM/A%2PT M/A%3PT M/A%FT M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
STARTERS
0T. NicholsSG28:50154/1233%1/425%3/837%4/4100%02260102-1716
1A. CardenasPG28:2773/837%2/366%1/520%0/00%04453203-1110
2J. Van TubbergenSF23:1873/742%3/475%0/30%1/1100%14511103-109
4O. PayneC28:36104/944%4/944%0/00%2/540%43701032-911
33V. Jankovic (C)PF8:4000/40%0/30%0/10%0/00%11200010-13-1
BENCH
3J. PetrakisC2:5200/10%0/10%0/00%0/00%00000001-3-1
5J. IttounasSF5:5731/250%0/00%1/250%0/00%0000000032
7V. MouratosPG12:5693/560%2/366%1/250%2/2100%01120003-310
11R. AbercrombiePF28:15154/1040%1/425%3/650%4/4100%14500102-115
14D. KaklamanakisC8:3200/20%0/20%0/00%0/00%11200001-20
22C. HarrisSG23:3771/520%0/20%1/333%4/4100%02220302-410
77D. PapageorgiouPG0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches1122
TOTAL7323/6535%13/3537%10/3033%17/2085%92332167842081
@Photo credits: eurokinissi
     

