Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για να ανέβει στο 3-1 της βαθμολογίας στη Stoximan GBL. Ματσάρα ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το Περιστέρι για τις ανάγκες της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στη Θεσσαλονίκη, όπου ισοπέδωσε τους Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης με 87-73 και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με αυτοπεποίθηση στο παρκέ της PAOK Sports Arena, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο μεγάλο «διπλό» επί της Άνβιλ στην παράταση, απέναντι σε ένα Περιστέρι που παρέμενε αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δυναμικά και με εξαιρετική άμυνα κράτησαν το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου στους μόλις 4 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά (10-4). Ο Περσίδης με 2/3 τρίποντα και ο Τζάκσον με αντίστοιχο ποσοστό από την περιφέρεια έδωσαν πνοή στην επίθεση του ΠΑΟΚ, που έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +7 (21-14).

Το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, βρίσκοντας ρυθμό από τα 6.75 μ. χάρη στον Αμπερκρόμπι, ο οποίος πέτυχε τέσσερα τρίποντα (4/4), μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (25-21). Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, απάντησε με δικό του σερί 8-0, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (43-31) και κλείνοντας το ημίχρονο στο 46-38, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με επιμέρους σκορ 10-3 ανέβασαν τη διαφορά στο +15 (59-44), δείχνοντας αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς. Ο Μουρ ήταν ο ηγέτης στη ρακέτα, καταγράφοντας ήδη νούμερα double-double, ενώ οι Τζάκσον και Τζόουνς συνέχισαν να δίνουν λύσεις στο σκοράρισμα. Ο ΠΑΟΚ είχε πλέον «χτίσει» διαφορά ασφαλείας και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη.

Με επιμέρους 1-7 το Περιστέρι μείωσε στους 11 για το 79-68, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατήρησε την υπεροχή του και οδηγήθηκε άνετα προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

Ο MVP... ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Ράιλι Αμπερκρομπι με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 51 ριμπάουντ που μάζεψε ο ΠΑΟΚ εκ των οποίων 18 επιθετικά.

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: J. Zdovc | Assistants: P. Boutskos, C. Karaiskos MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 2 C. Melvin * 24:58 5 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 8 8 2 2 0 1 1 4 11 18 N. Persidis * 24:48 8 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66% 0/2 0% 2 3 5 1 0 0 0 4 7 11 22 S. Brown * 28:03 16 5/14 35% 4/7 57% 1/7 14% 5/6 83% 0 2 2 4 3 0 0 6 20 9 26 B. Moore * 27:46 13 4/12 33% 4/12 33% 0/0 0% 5/7 71% 6 7 13 0 0 2 2 6 18 20 33 T. Dimsa * 30:26 12 4/10 40% 1/4 25% 3/6 50% 1/1 100% 2 4 6 2 1 0 0 1 16 13 6 A. Koniaris 12:57 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 1 0 0 0 4 -1 4 10 D. Slaftsakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T. Zaras (C) 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 K. Jackson 21:16 16 6/12 50% 2/5 40% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 3 2 4 0 1 3 1 12 17 M. Jones 20:37 10 5/10 50% 5/10 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 6 1 0 0 0 3 1 12 20 K. Iatridis 2:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 25 G. Fillios 6:23 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 Team / Coaches 3 5 8 1 0 TOTAL 200 87 31/72 43% 19/44 43% 12/28 42% 13/18 72% 18 33 51 14 11 2 4 22 101