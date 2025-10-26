Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να τον ακολουθεί με ρεκόρ 3-1 μετά από τις πρώτες 4 αγωνιστικές.

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να περνά από την Μύκονο (65-91) και τον Παναθηναϊκό να μην έχει πρόβλημα στην έδρα του απέναντι στον Προμηθέα (91-70).

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 4-0 ΑΕΚ 4-0 ΠΑΟΚ 3-1 Παναθηναϊκός 3-1 Περιστέρι 2-1 Καρδίτσα 2-1 Μύκονος 1-2 Μαρούσι 1-2 Προμηθέας 1-3 Κολοσσός 1-3 Ηρακλής 1-3 Άρης 1-3 Πανιώνιος 0-4

