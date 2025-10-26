Stoiximan GBL:Η βαθμολογία μετά και τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να τον ακολουθεί με ρεκόρ 3-1 μετά από τις πρώτες 4 αγωνιστικές.
Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να περνά από την Μύκονο (65-91) και τον Παναθηναϊκό να μην έχει πρόβλημα στην έδρα του απέναντι στον Προμηθέα (91-70).
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 4-0
- ΑΕΚ 4-0
- ΠΑΟΚ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Περιστέρι 2-1
- Καρδίτσα 2-1
- Μύκονος 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Προμηθέας 1-3
- Κολοσσός 1-3
- Ηρακλής 1-3
- Άρης 1-3
- Πανιώνιος 0-4
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 25/10
Κυριακή 26/10
- Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91
- Παναθηναϊκός - Προμηθέας 91-70
*Μαρούσι ρεπό
