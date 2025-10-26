Παναθηναϊκός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ναν
Τελικά με 10 και ούτε καν με 11 παίκτες θα φιλοξενήσει ο Παναθηναϊκός AKTOR τον Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αν και είχε δηλωθεί κανονικά για το εν λόγω ματς, ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό και έμεινε εκτός.
Όπερ και σημαίνει ότι αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα για τον Εργκίν Άταμαν, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς με την Μακάμπι εντός (28/10, 21:15) και την Μονακό εκτός (31/10, 20:00).
Οι 10 διαθέσιμοι παίκτες για τον Τούρκο τεχνικό είναι οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Γκριγκόνις, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Κουζέλογλου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.