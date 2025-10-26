Ούτε ο Κέντρικ Ναν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα λόγω προβλήματος στον προσαγωγό.

Τελικά με 10 και ούτε καν με 11 παίκτες θα φιλοξενήσει ο Παναθηναϊκός AKTOR τον Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αν και είχε δηλωθεί κανονικά για το εν λόγω ματς, ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό και έμεινε εκτός.

Όπερ και σημαίνει ότι αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα για τον Εργκίν Άταμαν, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς με την Μακάμπι εντός (28/10, 21:15) και την Μονακό εκτός (31/10, 20:00).

Οι 10 διαθέσιμοι παίκτες για τον Τούρκο τεχνικό είναι οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Γκριγκόνις, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Κουζέλογλου