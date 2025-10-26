Ο Παναθηναϊκός Πάτρας επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» πάτησαν το πόδι στο γκάζι από το 2ο δεκάλεπτο και μετά και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να φτάσουν στην τελική επικράτηση με 91-70.

Με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να έχει double double (19π. - 11ριμπ.) και τον Ντίνο Μήτογλου να ακολουθεί (14π. - 7ριμπ.) ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Δείτε τα highlights από το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL