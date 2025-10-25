Καρδίτσα - Κολοσσός: Το game winner του Τζέφερσον που χάρισε τη νίκη στα 0.2''
Η Καρδίτσα χρειάστηκε έναν ήρωα στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Ντέμιεν Τζέφερσον το πήρε πάνω του.
- Καρδίτσα - Κολοσσός 75-73: Ο Τζέφερσον λύτρωσε την ομάδα του στο τέλος
- Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πρώτη νίκη για τον Άρη, συνεχίζει αήττητη η ΑΕΚ
Ο παίκτης της Καρδίτσας δεν είχε σκοράρει μέχρι εκείνο το σημείο εντός παιδιάς, αλλά με 5.8'' να απομένουν στο ρολόι, ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Τόσα είχε η Καρδίτσα για να επιτεθεί, μετά το καλάθι του Κολοβέρου, που έδωσε το προβάδισμα στον Κολοσσό με 72-73.
Ο Τζέφερσον ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ από τη γωνία, γράφοντας το 75-73 και τα 0.2'' που απέμεναν, δεν έφταναν στους φιλοξενούμενους.
Για την ιστορία, ο Τζέερσον έκλεισε την αναμέτρηση με 4 πόντους, έχοντας 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, ισάριθμες τελικές πάσες και ένα λάθος σε 28'14''.
Το νικητήριο τρίποντο του Τζέφερσον
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.