Ο Ντέμιεν Τζέφερσον ήταν ο ήρωας της βραδιάς για την Καρδίτσα, σκοράροντας για τρεις από τη γωνία και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, ενώ δεν είχε καλάθι εντός παιδιάς ως τότε στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό.

Η Καρδίτσα χρειάστηκε έναν ήρωα στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Ντέμιεν Τζέφερσον το πήρε πάνω του.

Ο παίκτης της Καρδίτσας δεν είχε σκοράρει μέχρι εκείνο το σημείο εντός παιδιάς, αλλά με 5.8'' να απομένουν στο ρολόι, ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Τόσα είχε η Καρδίτσα για να επιτεθεί, μετά το καλάθι του Κολοβέρου, που έδωσε το προβάδισμα στον Κολοσσό με 72-73.

Ο Τζέφερσον ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ από τη γωνία, γράφοντας το 75-73 και τα 0.2'' που απέμεναν, δεν έφταναν στους φιλοξενούμενους.

Για την ιστορία, ο Τζέερσον έκλεισε την αναμέτρηση με 4 πόντους, έχοντας 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, ισάριθμες τελικές πάσες και ένα λάθος σε 28'14''.