Σάκοτα: «Να μας αγκαλιάζει ο κόσμος»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και αναφέρθηκε στον κόσμο της Ένωσης.

Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL και έφτασε στο 4-0 μετά το εντυπωσιακό της πέρασμα από το Ιφανώφειο και το 61-82 κόντρα στον Ηρακλή. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το τέλος του ματς στην ΕΡΤ και στάθηκε στον κόσμο της Βασίλισσας.

«Θεωρούσαμε ότι το ματς θα ήταν πολύ δύσκολο λόγω της έδρας, της ποιότητας, πιέζουν πολύ και έχουν καλούς σουτέρ. Το ελέγξαμε. Με αγχώνουν λίγο τα λάθη αλλά όταν κάποιος πιέζει έτσι, τότε γίνονται λάθη.

Στόχο είναι πάντα να βελτιωνόμαστε. Να μας αγκαλιάζει ο κόσμος και να έρχεται περισσότερο και περισσότερο. Στην Ευρώπη κοιτάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε», ανέφερε.