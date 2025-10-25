Η Καρδίτσα, μετά από ένα θρίλερ με τα όλα του, πήρε τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό με 75-73, ανεβαίνοντας στο 2-1 στην Stoiximan GBL.

Ένα τρίποντο του Ντέιμ Τζέφερσον στο τέλος του αγώνα ήταν αρκετό για την Καρδίτσα ώστε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό (75-73).