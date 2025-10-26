Ο Ολυμπιακός πάτησε το... γκάζι στο 3ο δεκάλεπτο και επικράτησε της Μυκόνου στο νησί των ανέμων με 91-65, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους καθώς ήταν το πρώτο στην έδρα τους για τη Stoiximan GBL.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι, η Μύκονος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην έδρα της για τη Stoiximan GBL, άντεξε για ένα ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι και απλοποίησαν τη δουλειά.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 91-65 της Μυκόνου και εξασφάλισε έτσι την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, μπαίνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επερχόμενη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Μύκονος - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά, καθώς μετά το αρχικό 3-0 έτρεξε ένα σερί 0-11. Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ οδήγησαν στο σκοράρισμα, αλλά η Μύκονος απάντησε. Με τον ορεξάτο Άπλμπι και τον Έβανς, οι νησιώτες όχι μόνο επέστρεψαν, αλλά βρήκαν και σουτ προσπεράσματος με τον Σκουλίδα (15-14, 8'), για να κλείσουν με προβάδισμα στο φινάλε της 1ης περιόδου (19-18, 10').

Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν γρήγορα ένα ακόμα σερί, με τον Λαρεντζάκη και τον Ντόρσεϊ για το 19-26 (13'), με τα λάθη όμως να μη λείπουν από την ομάδα του Μπαρτζώκα. Κάτι που δεν επέτρεψε και στον Ολυμπιακό να φτιάξει ασφαλείς διαφορές, με τη Μύκονο να μένει κοντά στο σκορ. Ο Σιδηροηλίας μείωσε σε 25-30 (17') και ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με 11 λάθη, για το δικό του +6 (29-35, 20').

Μία διαφορά που άνοιξε μόλις ο Ολυμπιακός βρήκε τρία σουτ από την περίμετρο. Δύο φορές ο Γουόρντ και μία ο Βεζένκοβ έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +12 (35-47, 24'), για να έρθει να προστεθεί και ο Νιλικίνα, διαμορφώνοντας το 37-55 (26'). Ο Γάλλος ήταν πολύ θετικός σε κάθε τομέα και οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 (39-61, 28').

Το 13-33 επιμέρους της ομάδας του Μπαρτζώκα, έφερε την τιμή στο +26 (42-68, 30') με το τέλος της 3ης περιόδου και έτσι το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως το φινάλε. Ο κόουτς των Πειραιωτών ξεκούρασε παίκτες στο φινάλε για να φτάσουμε στο τελικό 65-91

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Όταν πάτησε το γκάζι και βρήκε τα σουτ, φάνηκε η πολύ μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Γεμάτο παιχνίδι από τον Φρανκ Νιλικίνα, που μέτρησε 16 πόντους με 3/3 2π., 2/3 3π., 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο σε 16'35''.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Πέντε διψήφιους είχε ο Ολυμπιακός, αφού πέραν του Νιλικίνα, στους 19 σταμάτησε ο Λι, άλλους 14 πέτυχε ο Γουόρντ, 11 ο Βεζένκοβ και 10 ο Ντόρσεϊ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: Ο Κέντρικ Ρέι χρειάστηκε να κάνει ράμματα και δε βρήκε ποτέ ρυθμό, με 2 πόντους και 1/8 σουτ, μία ασίστ για 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Πολύ ορεξάτος ο Ταϊρί Άπλμπι με 12 πόντους σε 28 λεπτά, έχοντας και 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Η ατμόσφαιρα στο κλειστό της Μυκόνου, το οποίο ήταν κατάμεστο για αυτό το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη Stoiximan GBL.

Mykonos Betsson BC Coach: V. ZIAGKOS Assistant: D. VARVOUNIS, P. CHATZIELEFTHERIOU MIN PTS FG % 2P % 3P % FT % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Player STARTERS 1 T. Appleby 28:18 12 3/9 33% 2/5 40% 1/4 25% 5/7 71% 0 1 1 6 3 2 0 3 0 10 2 K. Moore 24:10 11 2/6 33% 2/5 40% 0/1 0% 7/8 87% 1 6 7 0 1 2 0 1 -9 14 4 K. Ray 18:12 2 1/8 12% 1/7 14% 0/1 0% 0/1 0% 0 2 2 1 2 0 1 2 -25 -5 10 D. Skoulidas 19:53 5 2/7 28% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 2 -13 0 40 J. Evans 23:15 10 4/7 57% 3/3 100% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 0 0 2 1 3 -20 14 BENCH 6 V. Kavadas 8:53 5 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 2 0 1 0 -9 3 8 P. Geromichalos 5:46 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 -8 -1 14 G. Sidiroilias 8:52 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2 4 3 17 V. Mantzaris (C) 11:42 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 1 -26 3 19 P. Tsamis 2:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -6 0 22 M. Hesson 20:33 5 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 1/1 100% 1 2 3 2 2 1 0 1 -4 6 30 D. Cannady 27:34 10 4/6 66% 3/4 75% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 5 3 0 0 3 -14 12 Team / Coach 1 1 2 0 0 TOTAL 65 22/57 38% 17/35 48% 5/22 22% 16/22 72% 6 22 28 15 15 7 2 20 61