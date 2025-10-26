Μπαρτζώκας: «Αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αν παραπονιόμαστε θα γίνεται δυσκολότερο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, που μετέβη στη Μύκονο αμέσως μετά το Μόναχο σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους νησιώτες.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Μυκόνου για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συγχαίρει τους νησιώτες για τη φιλοξενία.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού έδωσε το update για την κατάσταση του Κίναν Έβανς, ενώ στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε η ομάδα του την αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Κατ’ αρχάς, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη διοργάνωση του αγώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: με το γήπεδο και την εξέλιξή του, με τη φιλοξενία που παρέχουν στους φιλοξενούμενους, αλλά και με το αγωνιστικό τους προφίλ. Είναι μια πολύ μαχητική ομάδα, με γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι, πολύ επιθετικοί στην άμυνα.

Όταν εμείς, στο πρώτο ημίχρονο, αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να κουραστούμε ιδιαίτερα και δεν κάναμε αυτά που μας κάνουν καλή ομάδα, είχαμε δυσκολίες. Προφανώς, στο τρίτο δεκάλεπτο επιστρέψαμε στις αρχές μας, να πασάρουμε πολύ την μπάλα, να δημιουργούμε ανοιχτά σουτ, να παίζουμε καλύτερα στην άμυνα, τότε κερδίσαμε το παιχνίδι.

Επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, όταν βλέπεις τους Αμερικανούς να κάνουν βουτιά στο transition για να τελειώσουν ένα καλάθι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μια ομάδα. Δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρονται, νοιάζονται για την ομάδα και, επίσης, νοιάζονται να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή τους».

Για το πιεσμένο πρόγραμμα: «Είναι μια ρουτίνα που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι, ερχόμενοι από τους 7 βαθμούς του Μονάχου στους 25 εδώ, σου δημιουργείται μια διάθεση για διακοπές, και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Αλλά είναι η δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που την κάνουμε. Εγώ προσωπικά χάρηκα που, σε δύο ώρες από το Μόναχο, με απευθείας πτήση, ήμασταν εδώ. Φυσικά, έχουμε δύο ματς την επόμενη εβδομάδα στην EuroLeague. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Αν παραπονιόμαστε, θα γίνεται δυσκολότερο.

Χαίρομαι που αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Υπάρχουν 3-4 παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα, αλλά θα είναι στο ρόστερ της Τετάρτης, οπότε ελπίζω να παρουσιαστούμε φρέσκοι και έτοιμοι πνευματικά για τα ματς που έχουμε μπροστά μας».