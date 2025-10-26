Μύκονος - Ολυμπιακός: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» επικράτησης
Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο νησί των ανέμων, επικρατώντας της Μυκόνου σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Οι νησιώτες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην έδρα τους, για παιχνίδι της Stoiximan GBL σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Με τον Ολυμπιακό ωστόσο να παίρνει τη νίκη, πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο μέρος. Έχοντας και πέντε διψήφιους, με πρώτο σκόρερ τον Σέιμπεν Λι που πέτυχε 19.
Ακολούθησαν οι Νιλικίνα (16π.), Γουόρντ (14π.), Βεζένκοβ (11π.), Ντόρσεϊ (10π.), ενώ για τη Μύκονο ο Άπλμπι ήταν πρώτος σκόρερ με 12 πόντους και 6 ασίστ.
Μύκονος - Ολυμπιακός: Τα highlights
