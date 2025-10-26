Ο Εργκίν Άταμαν ξέσπασε ύστερα από ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τη νοοτροπία της ομάδας με αφορμή το ματς στην Μπολόνια και τις πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών.

Μετά την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα Πάτρας με 91-70 ο Τούρκος τεχνικός απασφάλισε στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τις απουσίες και τη νοοτροπία που υπάρχει και πρέπει -όπως είπε- να αλλάξει.

«Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να πω κάτι για τους τραυματίες. Θα το ξέρω αύριο από την προπόνηση που θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε αρκετούς παίκτες θα χρειαστεί να φέρουμε κάποιους από τις ακαδημίες. Αυτή είναι η κατάσταση στον σύλλογο» είπε χαρακτηριστικά για τους τραυματίες και το αν θα είναι διαθέσιμοι οι Ναν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ ενώ για τη νοοτροπία μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα στην Μπολόνια, είπε

«Κάθε ματς φέτος είναι πολύ δύσκολο στην Euroleague. Αν δεν βρούμε την νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα είναι δύσκολη σεζόν για εμάς. Η αλήθεια είναι πως αν δεν είμαστε έτοιμοι δεν θα κερδίσουμε, όσο κόσμος και να έρθει στο ματς. Είτε 50.000 είτε, 100.00 φίλαθλοι. Ο Παναθηναϊκός με την φανέλα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα ματς. Οι παίκτες πρέπει να το αποδείξουν στο παρκέ.»

Ενώ με αφορμή ερώτηση για την ετοιμότητα του Ματίας Λεσόρ, είπε: «Δεν ξέρω για τον Λεσόρ. Δεν ξέρω αν θα παίξουν οι Χολμς και Χουάντσο δεν έχω στο μυαλό μου τον Λεσόρ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση.. Είναι ευθύνη μου να τους προετοιμάσω αλλά αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση πώς μπορώ να το κάνω; Αυτό είναι ένα πρόβλημα του σταφ».

Στην αρχική του τοποθέτηση, είχε πει: «Άκουσα σήμερα πως είναι του Αγίου Δημητρίου, έχουμε πολλούς στο κλαμπ, χρόνια τους πολλά. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν σοφτ, δεν ήμασταν επιθετικοί στην άμυνά μας. Στο δεύτερο δεκάλεπτο βελτιώσαμε την άμυνα, γίναμε πιο σκληροί, βρήκαμε σκορ στον αιφνιδιασμό και χρησιμοποιήσαμε σωστά τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου κάτω από την μπασκέτα. Είχαμε τον έλεγχο του ματς, χρησιμοποιήσαμε παίκτες που δεν παίρνουν χρόνο στην Euroleague. Ήταν κανονικό ματς του πρωταθλήματος. Υπάρχει διαφορά επιπέδου στις δύο λίγκες, συνεχίζουμε.»