Παναθηναϊκός, Άταμαν: «Ελπίζω να έχουμε τους τραυματίες στην διαβολοβδομάδα»
Οι Ναν, Ρογκαβόπουλος και Χολμς δεν έπαιξαν στο Παναθηναϊκός - Προμηθέας, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρεται στην κατάστασή τους και το εάν θα παίξουν στην διαβολοβδομάδα της EuroLeague.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Έργκιν Άταμαν:
«Μετά το δεύτερο δεκάλεπτο πιέσαμε και παίξαμε με πίεση με τους Γιούρτεβεν και Μήτογλου. Πήραμε τη νίκη που είναι καλή, αλλά έρχεται διαβολοβδομάδα με Μακάμπι και μετά με Μονακό. Ελπίζω να είναι καλά σε δύο μέρες οι τραυματίες.
Παίξαμε με παίκτες που παίρνουν λίγα λεπτά. Το επίπεδο είναι διαφορετικό. Το θέμα είναι να πάρουμε τη νίκη.
Δεν έχουμε προετοιμαστεί με την Μακάμπι. Χάσανε από τον Ολυμπιακό στο τέλος και κέρδισε στο τέλος την Ρεάλ. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και σωματικά».
