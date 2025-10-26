Με κορυφαίους τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου, ο «μισός» Παναθηναϊκός AKTOR εκμεταλλεύτηκε το καλό του διάστημα στην 2η περίοδο και επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 91-70 λίγο πριν από την «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Ήταν γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε πολλά προβλήματα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Λεσόρ, Σαμοντούροβ, Χολμς, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ είχαν τεθεί έτσι και αλλιώς νοκ άουτ από αυτό το ματς, ενώ λίγη πριν από το τζάμπολ έγινε γνωστό ότι θα απουσίαζε και ο Κέντρικ Ναν.

Αυτομάτως θα ήταν διαθέσιμοι 10 από τους 16 παίκτες του ρόστερ και δη σε μια περίοδο όπου ήταν αναγκαίο το rotation από τη στιγμή που ακολουθεί δύσκολη διαβολοβδομάδα και δύο ματς κόντρα σε Μακάμπι (εντός) και Μονακό (εκτός). Συν το γεγονός ότι είχε προηγηθεί βαριά ήττα με άσχημη εμφάνιση στην Μπολόνια.

Μετά τα 12 λεπτά όπου οι «πράσινοι» ήταν... κοιμισμένοι, ίσως και επηρεασμένοι από το τελευταίο τους παιχνίδι, τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Όσμαν και Γιούρτσεβεν ήταν εκείνοι που τα.. έβαλαν στη θέση τους, δίνοντας το έναυσμα για την εύκολη -όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια- το ματς νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στους Πατρινούς.

Δόθηκε η ευκαιρία στον Άταμαν να κάνει rotation, να κοιτάξει στο βάθος του πάγκου και τον Κουζέλογλου και να μην κινδυνεύσει σε κανένα σημείο του αγώνα από τον Προμηθέα. Ο Γιούρτσεβεν είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μήτογλου πρόσθεε άλλους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Παναθηναϊκός - Προμηθέας: Ο αγώνας

Κάτι παραπάνω από νωχελικό και ανιαρό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα. Τόσο για τον Προμηθέα που ήθελε έτσι και αλλιώς να πιάσει στον… ύπνο τον Παναθηναϊκό, όσο (και περισσότερο) για τους «πράσινους» οι οποίοι έμοιαζαν να είναι επηρεασμένοι από το πρόσφατο ματς στην Μπολόνια. Λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πήρε προβάδισμα με 16-17 και μάλιστα έκλεισε την περίοδο έχοντας κρατήσει τα ηνία στο σκορ (20-21).

Εξίσου καλό ήταν και το πρώτο δίλεπτο στην β΄ περίοδο καθώς τα τρίποντα των Γκρέι και Μακούρα έφεραν τους Πατρινούς δύο φορές στο +5 (23-27 και 24-29) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρξε συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έσφιξε στην άμυνα, χάιδεψε το πόδι στο γκάζι, με τον Όσμαν να κερδίσει διαδοχικά «γκολ φάουλ» στο ανοικτό γήπεδο με τα οποία άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να ήταν κάτι παραπάνω από ουσιαστικός.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 25-5 με το οποίο μετέτρεψαν το -5 σε… +15 (49-34) βάζοντας και τις βάσεις για την τελική επικράτηση. Ο Τούρκος σέντερ έκλεισε το πρώτο μισό έχοντας 17 πόντους με 7/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 τάπες και 2 λάθη σε σε 16:20 λεπτά συμμετοχής.

Μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +22 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (61-39 στο 22’) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του μετά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα. Με σερί 7-0 οι Πατρινοί μείωσαν στους 15 πόντους (61-46) ωστόσο υπήρχε μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες, ακόμα και αν οι γηπεδούχοι είχαν πολλές ελλείψεις στο ρόστερ τους. Η 3η περίοδος έκλεισε με το «τριφύλλι» στο +19 (75-56) έχοντας ελέγξει το ματς και παράλληλα... κατεβάσει ταχύτητα ενόψει της διαβολοβδομάδας.

Στο... ρελαντί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και με 27 πόντους διαφορά στην 4η και τελευταία περίοδο (83-56), με τον Προμηθέα να είχε... παρατήσει -ουσιαστικά- το ματς και τους γηπεδούχους απλά να μεγάλωναν χωρίς να ιδρώσουν τον δείκτη του σκορ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έτρεξε ένα τρομερό 25-5 επιμέρους σκορ στην 2η περίοδο με το οποίο ο Παναθηναϊκός έγινε το «αφεντικό» του αγώνα και δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο.

έτρεξε ένα τρομερό 25-5 επιμέρους σκορ στην 2η περίοδο με το οποίο ο Παναθηναϊκός έγινε το «αφεντικό» του αγώνα και δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ έκλεισε το ματς έχοντας 19 πόντους με 7/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 11 ριμπάουντ και 3 τάπες 24:39’.

Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ έκλεισε το ματς έχοντας 19 πόντους με 7/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 11 ριμπάουντ και 3 τάπες 24:39’. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντίνος Μήτογλου ο οποίος πρόσθεσε άλλους 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές και 7 ριμπάουντ σε 19:20’.

Ντίνος Μήτογλου ο οποίος πρόσθεσε άλλους 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές και 7 ριμπάουντ σε 19:20’. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κένταλ Κόουλμαν ο οποίος έμεινε στους 4 πόντους.

Κένταλ Κόουλμαν ο οποίος έμεινε στους 4 πόντους. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ρομπ Γκρέι έκανε πολύ καλό ματς με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70.

Panathinaikos BC AKTOR FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: H. Ataman — Assistant: C. Serelis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Shorts * 23:56 13 4/10 40% 2/7 28% 2/3 66% 3/4 75% 0 1 1 2 3 2 1 0 20 8 6 C. Osman * 18:21 9 3/7 42% 3/4 75% 0/3 0% 3/5 60% 0 2 2 2 2 0 1 0 18 8 22 J. Grant * 16:59 11 5/7 71% 4/5 80% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 13 9 44 K. Mitoglou * 19:20 14 5/6 83% 4/4 100% 1/2 50% 3/3 100% 2 5 7 2 0 2 2 0 21 22 77 O. Yurtseven * 24:39 19 7/11 63% 7/9 77% 0/2 0% 5/5 100% 7 4 11 0 1 2 0 3 29 27 5 P. Kalaitzakis 15:40 4 1/6 16% 1/2 50% 0/4 0% 2/4 50% 0 3 3 1 3 2 2 0 3 1 10 K. Sloukas (C) 21:20 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 5 1 4 2 0 12 3 24 G. Kouzeloglou 22:15 4 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 4 3 7 1 2 2 0 0 -2 8 27 V. Toliopoulos 16:00 5 2/8 25% 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 2 3 0 0 2 0 4 40 M. Grigonis 21:30 10 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25% 5/5 100% 0 1 1 2 4 1 0 0 11 8 Team / Coaches 5 1 6 2 TOTAL 200 91 30/68 44% 24/40 60% 6/28 21% 25/30 83% 18 24 42 17 16 18 10 3 102