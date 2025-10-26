Ο Ηλίας Ζούρος είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου, επιστρέφοντας στην ομάδα από την οποία άρχισε την προπονητική του καριέρα.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τον Ηλία Ζούρο, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία του πάγκου μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίσεβιτς και καλείται πλέον να «ξυπνήσει» την ομάδα της Νέας Σμύρνης από το... μουδιασμένο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο 59χρονος τεχνικός που πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν στη λιβανέζικη Σατζές, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην της Νέας Σμύρνης μετά από 36 χρόνια και να αναλάβει την ομάδα ως head coach.

Ο Ηλίας Ζούρος έχει διατελέσει πρώτος προπονητής σε Ολυμπιακό, Περιστέρι, Άρη, Πανελλήνιο, Προμηθέα, ΑΕΚ και Μαρούσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ έχει κάτσει και στο πάγκο των Ζαλγκίρις, Εφές, Τόφας, Μπουντούτσνοστ και φυσικά στην Εθνική Γεωργίας από το 2016 μέχρι και το 2023.

Ο ίδιος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στη Σατζές στον Λίβανο ενώ η προπονητική του καριέρα άρχισε από τα τμήματα υποδομής του «ιστορικού».

Η ανακοίνωση του Ζούρου από τον Πανιώνιο

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Ηλίας Ζούρος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Ηλίας Ζούρος γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1966 και η προπονητική του σταδιοδρομία άρχισε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, σε μια εποχή που ο Σύλλογος ήταν το απόλυτο παράδειγμα παραγωγής.

Ο κόουτς Ζούρος συνέβαλε αποφασιστικά όχι μόνο στο να κατακτήσουν τίτλους οι «μικροί» αλλά κυρίως σε αναπτυξιακό επίπεδο. Πολλοί παίκτες αγωνίστηκαν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ή στελέχωσαν ομάδες της Α1 ή των Εθνικών Κατηγοριών με συνεπή πορεία και διάρκεια ετών!

Το 1993 ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Περιστερίου ενώ ακολούθησαν ο Εθνικός Πειραιά, το Παλαιό Φάληρο και ο Σπόρτιγκ και το Μαρούσι (ασίσταντ). Το 1999 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας ως άμεσος συνεργάτης του Κώστα Πετρόπουλου και την ίδια χρονιά εργάστηκε ως ασίσταντ του Γιάννη Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό.

Το καλοκαίρι του 2000 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού όπου κι έμεινε ως τα μέσα της σεζόν 2001-2002. Εργάστηκε για πρώτη φορά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στον Λίβανο (Sagesse) κατακτώντας τόσο το πρωτάθλημα στην χώρα όσο και το FIBA Asia Champions Cup.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα είχε σαν πρώτο σταθμό την Νήαρ Ηστ και στη συνέχεια τον Άρη και στη συνέχεια εργάστηκε στην Γαλλία και συγκεκριμένα στην Racing Paris.

Ο Πανελλήνιος ήταν η επόμενη ομάδα του και στα δυόμιση χρόνια που εργάστηκε εκεί, η ομάδα ήταν σταθερά στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος ενώ έφτασε στο Final Four του Eurocup το 2010. Εκείνη τη σεζόν αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση!

Τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Zalgiris Kaunas οδηγώντας την στην Euroleague εκείνης της σεζόν ενώ κατέκτησε τρεις τίτλους (πρωτάθλημα- Κύπελλο Λιθουανίας και Baltic League).

Τον Μάρτιο του 2011 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας την οποία καθοδήγησε στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2012.

Τον Φεβρουάριο του 2012 επέστρεψε στην Euroleague και συγκεκριμένα στην Efes κι ακολούθως έκανε comeback στην Zalgiris Kaunas.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Tofas Bursa και τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε την Εθνική Γεωργίας την οποία οδήγησε δύο φορές στους ομίλους του Eurobasket (2017-2022) κι επίσης στην πρόκριση (για πρώτη φορά στην ιστορία της) σε Mundobasket (2023) όπου κι έφτασε στους 16 της διοργάνωσης.

Ακολούθησαν το Περιστέρι, ο Προμηθέας Πάτρας, η ΑΕΚ και το Μαρούσι όπως και ακόμα μια επιστροφή στον Λίβανο και στην Sagesse.

Καλωσορίζουμε τον Ηλία Ζούρο στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ.