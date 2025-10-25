Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τους λόγους που το Περιστέρι ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε το Περιστέρι επικρατώντας με 87-73 για να τους υποχρεώσει στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Προσγειώθηκαν απότομα οι Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης που ήταν αήττητοι σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στα λάθη που οδήγησαν στην ήττα.

Αναλυτικά

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Όσον αφορά το παιχνίδι σίγουρα από την αρχή του αγώνα δεν μπήκαμε όπως είχαμε πει. Ο ΠΑΟΚ προερχόταν από δύσκολο παιχνίδι 65 ώρες νωρίτερα, ενώ εμείς κάναμε διαχείριση. Ξέραμε ότι απέναντι στον ΠΑΟΚ θα θέλαμε αρκετή ένταση. Η ομάδα μας όσα ματς έχει κερδίσει τα κέρδισε από την ένταση. Είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Δυστυχώς δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, είναι μία κακή ήττα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν το περιμέναμε. Δεν με νοιάζει αν χάνουμε αν κάποιος παίζει καλύτερα από μας ή βάζει τα σουτ. Με νοιάζει να γυρνάμε σπίτι έχοντας παίξει το 100%. Σήμερα δεν το κάναμε. Θα δούμε τα λάθη μας και θα προετοιμαστούμε απέναντι στη Μπρνο».

Για το αν έφταιξαν τα ριμπάουντ ή το τρίποντο: «Είχε καλό ποσοστό στο τρίποντο, αλλά το θέμα ήταν τα ριμπάουντ, και κυρίως τα επιθετικά. Ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στα επιθετικά ριμπάουντ, όλη η ομάδα. Παρόλα αυτά επειδή θα δούμε τα ματς ξανά. Πολλά από τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν 50-50 κατοχή. Όταν θες να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας πρέπει να παίρνεις αυτές τις κατοχές».

Για την κακή ήττα τι σημαίνει: «Δεν παίξαμε καλά. Το εξήγησα. Σήμερα δεν δώσαμε το 100%. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα, αλλά εμείς δεν ήμασταν εδώ. Φαίνεται από τα ριμπάουντ. Όπως είδατε το φετινό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν υποδεέστερες ομάδες. Εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Πιστεύω θα δούμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της ιστορίας».

«Θέλουμε να παίζουμε γρήγορα σαν ομάδα. Κάποιες φορές παίρνουμε βιαστικά σουτ. Έχουμε ξαναβρεθεί πίσω στο σκορ όπως με τη Μπιλμπάο και γυρίσαμε το ματς. Εκεί πήγαμε στα ριμπάουντ, είχαμε 17 επιθετικά απέναντι σε μία ψηλή ομάδα όπως η Μπιλμπάο. Θα καθίσουμε να δούμε τα λάθη και θα τα διορθώσουμε»

