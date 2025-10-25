Καρδίτσα - Κολοσσός 75-73: Ο Τζέφερσον λύτρωσε την ομάδα του στο τέλος

Τζέφερσον

Η Καρδίτσα, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι, πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 75-73, χάρη σε ένα τεράστιο τρίποντο του Τζέφερσον στο τέλος.

Η Καρδίτσα επιβίωσε μετά από μια ματσάρα με τον Κολοσσό!

Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έκανε την ανατροπή και παρότι βρέθηκε στο -10 στο τρίτο δεκάλεπτο, επέστρεεψε και με ένα τρίποντο μαχαιριά του Τζέφερσον πήρε τη νίκη με 75-73.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 2-1 στην Stoiximan GBL.

Ο Ντέιμ Τζέφερσον μπορεί να ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής με το σουτ του, όμως ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν εκείνος που είχε κουβαλήσει μέχει εκείνο το σημείο την Καρδίτσα, έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μάντσεν πρόσθεσε 14 πόντους, ο Χόρκλερ 12 και ο Δϊπλαρος 6, αλλά με 10 ασίστ.

 

Ο Γκαλβανίνι είχε 18 πόντους για τον Κολοσσό, με τον Ιωσήφ Κολοβέρο να προσθέτει 16.

Καρδίτσα - Κολοσσός: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 5’ ‘ήταν ήδη μπροστά με 6-12. Παρόλα αυτά, η Καρδίτσα γκάζωσε και μείωσε, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 17-18. Ένα γρήγορο 2-9 έδωσε ξανά «αέρα» στον Κολοσσό (19-27 στο 13'), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις από τα 6.75 με τον Έλις και έμειναν κοντά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 34-38.

Ο Κολοσσός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με μόνη σκέψη να τελειώσει το παιχνίδι και μέχρι το 25' τα πήγαινε εξαιρετικά, με το σκορ να δίνεται 41-51. Η Καρδίτσα απάντησε με ένα 15-3 για να προσπεράσει στο σκορ με 56-54, προτού ισοφαρίσει ο Καμπερίδης σε 56-56 που ήταν και σκορ δεκαλέπτου. Στη τέταρτη και καθοριστική περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα μέχρι και το 35’ (64-64). Κάπου εκεί ο Μπράντον Τζέφερσον με σερί πόντους έκανε το σκορ 72-69, με την Καρδίτσα να μπαίνει προηγούμενη στο τελευταίο λεπτό.

Ο Κολοβέρος με δυναμικό drive στο καλάθι έδωσε προβάδισμα στους Ροδίτες στα 15’’ για το τέλος, με τον Κολοσσό να… ονειρεύεται διπλό, όμως την Καρδίτσα να έχει άλλη άποψη. Ο Παπανικολόπουλος κάλεσε τάιμ-άουτ, η μπάλα πήγε στα χέρια του Ντέμιαν Τζέφερσον και εκείνος «εκτέλεσε» με τρίποντο την ομάδα του Καράσκο, γράφοντας το τελικό 75-73.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 56-56, 75-73

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. Papanikolopoulos | Assistant: K. Papamarkos, I. MissasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-EFF
#Players
2B. Jefferson *26:00185/1145%3/560%2/633%6/6100%134331003-217
4E. Ellis *20:46104/850%3/560%1/333%1/250%101321001-58
14L. Kaselakis *22:0331/616%0/30%1/333%0/00%000101003-210
23D. Jefferson *28:1441/333%0/00%1/333%1/250%03331000376
24A. Madsen *27:24145/862%5/771%0/10%4/580%213111301-117
3N. Horchler24:55124/666%2/2100%2/450%2/450%2462210031915
5M. Liapis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
10M. Bothwell01:3300/00%0/00%0/00%0/00%00000000100
11T. Zevgaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
12N. Dipláros (C)24:0162/728%0/10%2/633%0/00%0111011002912
21G. Kamberidis25:0381/333%0/00%1/333%5/683%022103004411
33R. Chougkaz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
Team / Coaches1451
TOTAL2007523/5244%13/2356%10/2934%19/2576%7182524119302190

Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
6I. Koloveros *30:17167/1163%6/785%1/425%1/1100%04432202819
10M. Barbitch *20:3362/450%2/2100%0/20%2/2100%0114300256
14T. Ryan *19:0900/10%0/00%0/10%0/00%00011103120
25G. Galvanini *27:03186/1346%4/757%2/633%4/757%41542201317
30N. Akin *20:4173/560%3/560%0/00%1/250%347110021011
1C. Goodwin14:58105/1145%5/1050%0/10%0/00%3360100209
4Z. Karampelas24:0552/728%1/425%1/333%0/00%0116200115
9A. Petropoulos (C)23:2042/825%2/366%0/50%0/00%0550000213
13N. Kamariamos12:5772/2100%1/1100%1/1100%2/2100%13402102110
15L. Chrisikopoulos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
19A. Kalaitzakis2:4900/00%0/00%0/00%0/00%11200000-52
21P. Kouroupakis4:0800/00%0/00%0/00%0/00%00000000-40
Team / Coaches4151
TOTAL2007329/6246%24/3961%5/2321%10/1471%1624401915602186

     

