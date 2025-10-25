Η Καρδίτσα, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι, πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 75-73, χάρη σε ένα τεράστιο τρίποντο του Τζέφερσον στο τέλος.

Η Καρδίτσα επιβίωσε μετά από μια ματσάρα με τον Κολοσσό!

Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έκανε την ανατροπή και παρότι βρέθηκε στο -10 στο τρίτο δεκάλεπτο, επέστρεεψε και με ένα τρίποντο μαχαιριά του Τζέφερσον πήρε τη νίκη με 75-73.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 2-1 στην Stoiximan GBL.

Ο Ντέιμ Τζέφερσον μπορεί να ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής με το σουτ του, όμως ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν εκείνος που είχε κουβαλήσει μέχει εκείνο το σημείο την Καρδίτσα, έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μάντσεν πρόσθεσε 14 πόντους, ο Χόρκλερ 12 και ο Δϊπλαρος 6, αλλά με 10 ασίστ.

Ο Γκαλβανίνι είχε 18 πόντους για τον Κολοσσό, με τον Ιωσήφ Κολοβέρο να προσθέτει 16.

Καρδίτσα - Κολοσσός: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 5’ ‘ήταν ήδη μπροστά με 6-12. Παρόλα αυτά, η Καρδίτσα γκάζωσε και μείωσε, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 17-18. Ένα γρήγορο 2-9 έδωσε ξανά «αέρα» στον Κολοσσό (19-27 στο 13'), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις από τα 6.75 με τον Έλις και έμειναν κοντά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 34-38.

Ο Κολοσσός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με μόνη σκέψη να τελειώσει το παιχνίδι και μέχρι το 25' τα πήγαινε εξαιρετικά, με το σκορ να δίνεται 41-51. Η Καρδίτσα απάντησε με ένα 15-3 για να προσπεράσει στο σκορ με 56-54, προτού ισοφαρίσει ο Καμπερίδης σε 56-56 που ήταν και σκορ δεκαλέπτου. Στη τέταρτη και καθοριστική περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα μέχρι και το 35’ (64-64). Κάπου εκεί ο Μπράντον Τζέφερσον με σερί πόντους έκανε το σκορ 72-69, με την Καρδίτσα να μπαίνει προηγούμενη στο τελευταίο λεπτό.

Ο Κολοβέρος με δυναμικό drive στο καλάθι έδωσε προβάδισμα στους Ροδίτες στα 15’’ για το τέλος, με τον Κολοσσό να… ονειρεύεται διπλό, όμως την Καρδίτσα να έχει άλλη άποψη. Ο Παπανικολόπουλος κάλεσε τάιμ-άουτ, η μπάλα πήγε στα χέρια του Ντέμιαν Τζέφερσον και εκείνος «εκτέλεσε» με τρίποντο την ομάδα του Καράσκο, γράφοντας το τελικό 75-73.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 56-56, 75-73

ASK Karditsa IAPONIKI FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: N. Papanikolopoulos | Assistant: K. Papamarkos, I. Missas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF +/- EFF # Players 2 B. Jefferson * 26:00 18 5/11 45% 3/5 60% 2/6 33% 6/6 100% 1 3 4 3 3 1 0 0 3 -2 17 4 E. Ellis * 20:46 10 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33% 1/2 50% 1 0 1 3 2 1 0 0 1 -5 8 14 L. Kaselakis * 22:03 3 1/6 16% 0/3 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 -21 0 23 D. Jefferson * 28:14 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 7 6 24 A. Madsen * 27:24 14 5/8 62% 5/7 71% 0/1 0% 4/5 80% 2 1 3 1 1 1 3 0 1 -1 17 3 N. Horchler 24:55 12 4/6 66% 2/2 100% 2/4 50% 2/4 50% 2 4 6 2 2 1 0 0 3 19 15 5 M. Liapis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 M. Bothwell 01:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 T. Zevgaras 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. Dipláros (C) 24:01 6 2/7 28% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 10 1 1 0 0 2 9 12 21 G. Kamberidis 25:03 8 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 5/6 83% 0 2 2 1 0 3 0 0 4 4 11 33 R. Chougkaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coaches 1 4 5 1 TOTAL 200 75 23/52 44% 13/23 56% 10/29 34% 19/25 76% 7 18 25 24 11 9 3 0 21 90