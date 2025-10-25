Καρδίτσα - Κολοσσός 75-73: Ο Τζέφερσον λύτρωσε την ομάδα του στο τέλος
Η Καρδίτσα επιβίωσε μετά από μια ματσάρα με τον Κολοσσό!
Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έκανε την ανατροπή και παρότι βρέθηκε στο -10 στο τρίτο δεκάλεπτο, επέστρεεψε και με ένα τρίποντο μαχαιριά του Τζέφερσον πήρε τη νίκη με 75-73.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 2-1 στην Stoiximan GBL.
Ο Ντέιμ Τζέφερσον μπορεί να ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής με το σουτ του, όμως ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν εκείνος που είχε κουβαλήσει μέχει εκείνο το σημείο την Καρδίτσα, έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μάντσεν πρόσθεσε 14 πόντους, ο Χόρκλερ 12 και ο Δϊπλαρος 6, αλλά με 10 ασίστ.
Ο Γκαλβανίνι είχε 18 πόντους για τον Κολοσσό, με τον Ιωσήφ Κολοβέρο να προσθέτει 16.
Καρδίτσα - Κολοσσός: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 5’ ‘ήταν ήδη μπροστά με 6-12. Παρόλα αυτά, η Καρδίτσα γκάζωσε και μείωσε, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 17-18. Ένα γρήγορο 2-9 έδωσε ξανά «αέρα» στον Κολοσσό (19-27 στο 13'), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις από τα 6.75 με τον Έλις και έμειναν κοντά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 34-38.
Ο Κολοσσός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με μόνη σκέψη να τελειώσει το παιχνίδι και μέχρι το 25' τα πήγαινε εξαιρετικά, με το σκορ να δίνεται 41-51. Η Καρδίτσα απάντησε με ένα 15-3 για να προσπεράσει στο σκορ με 56-54, προτού ισοφαρίσει ο Καμπερίδης σε 56-56 που ήταν και σκορ δεκαλέπτου. Στη τέταρτη και καθοριστική περίοδο, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα μέχρι και το 35’ (64-64). Κάπου εκεί ο Μπράντον Τζέφερσον με σερί πόντους έκανε το σκορ 72-69, με την Καρδίτσα να μπαίνει προηγούμενη στο τελευταίο λεπτό.
Ο Κολοβέρος με δυναμικό drive στο καλάθι έδωσε προβάδισμα στους Ροδίτες στα 15’’ για το τέλος, με τον Κολοσσό να… ονειρεύεται διπλό, όμως την Καρδίτσα να έχει άλλη άποψη. Ο Παπανικολόπουλος κάλεσε τάιμ-άουτ, η μπάλα πήγε στα χέρια του Ντέμιαν Τζέφερσον και εκείνος «εκτέλεσε» με τρίποντο την ομάδα του Καράσκο, γράφοντας το τελικό 75-73.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 56-56, 75-73
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: N. Papanikolopoulos | Assistant: K. Papamarkos, I. Missas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|B. Jefferson *
|26:00
|18
|5/11
|45%
|3/5
|60%
|2/6
|33%
|6/6
|100%
|1
|3
|4
|3
|3
|1
|0
|0
|3
|-2
|17
|4
|E. Ellis *
|20:46
|10
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|1
|-5
|8
|14
|L. Kaselakis *
|22:03
|3
|1/6
|16%
|0/3
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|-21
|0
|23
|D. Jefferson *
|28:14
|4
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|7
|6
|24
|A. Madsen *
|27:24
|14
|5/8
|62%
|5/7
|71%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|2
|1
|3
|1
|1
|1
|3
|0
|1
|-1
|17
|3
|N. Horchler
|24:55
|12
|4/6
|66%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|2
|4
|6
|2
|2
|1
|0
|0
|3
|19
|15
|5
|M. Liapis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|M. Bothwell
|01:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|11
|T. Zevgaras
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. Dipláros (C)
|24:01
|6
|2/7
|28%
|0/1
|0%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|10
|1
|1
|0
|0
|2
|9
|12
|21
|G. Kamberidis
|25:03
|8
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|5/6
|83%
|0
|2
|2
|1
|0
|3
|0
|0
|4
|4
|11
|33
|R. Chougkaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team / Coaches
|1
|4
|5
|1
|TOTAL
|200
|75
|23/52
|44%
|13/23
|56%
|10/29
|34%
|19/25
|76%
|7
|18
|25
|24
|11
|9
|3
|0
|21
|90
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|6
|I. Koloveros *
|30:17
|16
|7/11
|63%
|6/7
|85%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0
|4
|4
|3
|2
|2
|0
|2
|8
|19
|10
|M. Barbitch *
|20:33
|6
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|0
|2
|5
|6
|14
|T. Ryan *
|19:09
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|12
|0
|25
|G. Galvanini *
|27:03
|18
|6/13
|46%
|4/7
|57%
|2/6
|33%
|4/7
|57%
|4
|1
|5
|4
|2
|2
|0
|1
|3
|17
|30
|N. Akin *
|20:41
|7
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|4
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|10
|11
|1
|C. Goodwin
|14:58
|10
|5/11
|45%
|5/10
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|9
|4
|Z. Karampelas
|24:05
|5
|2/7
|28%
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|2
|0
|0
|1
|1
|5
|9
|A. Petropoulos (C)
|23:20
|4
|2/8
|25%
|2/3
|66%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|13
|N. Kamariamos
|12:57
|7
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|2
|1
|10
|15
|L. Chrisikopoulos
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|A. Kalaitzakis
|2:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|2
|21
|P. Kouroupakis
|4:08
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|Team / Coaches
|4
|1
|5
|1
|TOTAL
|200
|73
|29/62
|46%
|24/39
|61%
|5/23
|21%
|10/14
|71%
|16
|24
|40
|19
|15
|6
|0
|21
|86
