Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού κατάφερε να περάσει εύκολα και από το Ιβανώφειο. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 και έτσι συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας και με 4-0 ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Στο 1-3 έπεσαν οι γηπεδούχοι.
Η Ένωση πάτησε γκάζι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και... χάθηκε, δείχνοντας την ανωτερότητα της και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει ο Γηραιός και να αγχώσει τη Βασίλισσα.
Για τους νικητές ο Λεκαβίτσιους τελείωσε με 16 πόντους και ο Μπάρτλεί πρόσθεσε 13 πόντους με 8 ριμπάουντ. Για το σύνολο του Σιγάλα o Γουέρ είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Ηρακλής - ΑΕΚ: Το ματς
O Λεκαβίτσιους μπήκε εξαιρετικά στο ματς, ερχόμενος από τον πάγκο παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Φλιώνη. Έγραψε το 13-17 στο 7" και έφτασε τους 6 πόντους. Ο Σκορδίλης έδωσε κάποιες λύσεις κοντά στο καλάθι στο τέλος του δεκαλέπτου για να έρθει ο Φόστερ και να διαμορφώσει το 19-24.
Η Ένωση πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Γκρέι έκανε το 28-43, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Γουέρ με κάρφωμα μείωσε σε 32-43 για να απαντήσει ο κορυφαίος μέχρι εκείνη τη στιγμή Λεκαβίτσιους που έγραψε το 32-45 στο 20' και έφτασε τους 14 πόντους
Με δύο τρίποντο του Ράιτ Φόρμαν έγινε το 40-51 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με το καλάθι του Αρμς έγινε το 40-58 για την Ένωση που συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς. Ο Ηρακλής με σερί 10-0 μείωσε σε 50-62 με τον Φόστερ στο 28'.
Ο Λεκαβίτσιους έφτασε τους 16 πόντους και έγραψε το 50-68 για την ΑΕΚ στο 32', με τον Ηρακλή να αδυνατεί να πλησιάσει. Η ομάδα του Σάκοτα έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα σε 4 αγωνιστικές.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82
Ο MVP... ήταν ο Λεκαβίτσιους με 16 πόντους και εξαιρετική παρουσια, αλλά και ο Μπάρτλεϊ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουέρ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 8 ριμπάουντ του Μπάρτλεϊ και τα 43 της ΑΕΚ.
|Iraklis BC
|Coach: G. Sigalas | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
|No.
|Player
|Pos
|MINS
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|INDEX
|Starters
|3
|J. Wright-Foreman
|PG
|20:59
|11
|4-12
|33
|1-3
|33
|3-9
|33
|0-0
|0
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|-1
|4
|5
|C. Smith
|PF
|16:32
|12
|3-7
|42
|3-6
|50
|0-1
|0
|6-7
|85
|0
|3
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|3
|5
|-6
|11
|10
|D. Moraitis (C)
|PG
|28:18
|6
|2-10
|20
|0-3
|0
|2-7
|28
|0-0
|0
|0
|3
|3
|7
|6
|1
|0
|1
|1
|0
|-28
|3
|11
|L. Ware
|C
|21:47
|15
|7-11
|63
|7-11
|63
|0-0
|0
|1-3
|33
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|5
|4
|0
|14
|16
|C. Syllas
|SF
|17:42
|0
|0-3
|0
|0-0
|0
|0-3
|0
|0-0
|0
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|-10
|1
|Bench
|0
|D. Funderburk
|C
|13:44
|2
|0-2
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|2-2
|100
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|-10
|3
|2
|Z. Darko-Kelly
|SF
|20:02
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|-13
|4
|4
|K. Foster
|SF
|18:31
|12
|4-11
|36
|1-6
|16
|3-5
|60
|1-2
|50
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|-8
|4
|7
|N. Tsiakmas
|PG
|14:28
|1
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|1-2
|50
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-3
|-1
|8
|M. Poulianitis
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|K. Kabouridis
|C
|16:21
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|-3
|0
|14
|V. Christidis
|C
|11:37
|2
|1-1
|100
|1-1
|100
|0-0
|0
|0-2
|0
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-23
|4
|Team / Coaches
|1
|4
|5
|1
|Team Totals
|61
|21-61
|34
|13-32
|40
|8-29
|27
|11-18
|61
|10
|23
|33
|12
|15
|6
|2
|1
|AEK BC
|Coach: D. Sakota | Assistants: M. Sakota, S. Mijovic
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|FLS ON
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|Starters
|0
|R. Gray
|29:20
|10
|5/9
|55%
|5/9
|55%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|4
|5
|1
|2
|2
|0
|2
|2
|26
|11
|7
|D. Flionis (C)
|19:26
|6
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|0
|6
|6
|2
|0
|1
|0
|2
|3
|7
|10
|24
|F. Bartley
|28:30
|13
|5/10
|50%
|4/6
|67%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|1
|7
|8
|3
|0
|4
|0
|1
|2
|19
|23
|25
|A. Arms
|14:54
|7
|3/7
|43%
|2/4
|50%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|8
|3
|30
|C. Silva
|23:51
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|7
|7
|1
|3
|1
|0
|3
|3
|6
|13
|Bench
|1
|G. Skordilis
|5:36
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|4
|D. Katsivelis
|20:56
|5
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|5
|2
|1
|0
|1
|1
|11
|11
|9
|L. Lekavicius
|16:54
|16
|6/11
|55%
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|10
|11
|11
|N. Arsenopoulos
|2:39
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|15
|M. Pecarski
|3:44
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|19
|M. Kuzminskas
|15:23
|4
|2/7
|29%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|6
|1
|33
|V. Charalampopoulos
|18:47
|4
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|8
|6
|Team/Coaches
|0
|2
|2
|2
|TEAM TOTALS
|82
|32/64
|50%
|27/48
|56%
|5/16
|31%
|13/18
|72%
|9
|34
|43
|14
|14
|11
|1
|2
