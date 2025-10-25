Η εντυπωσιακή ΑΕΚ πέρασε σαν σίφουνας από τη Θεσσαλονίικη, καθώς επικράτησε με 82-61 του Ηρακλή και συνεχίζει στην κορυφή της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού κατάφερε να περάσει εύκολα και από το Ιβανώφειο. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 και έτσι συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας και με 4-0 ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Στο 1-3 έπεσαν οι γηπεδούχοι.

Η Ένωση πάτησε γκάζι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και... χάθηκε, δείχνοντας την ανωτερότητα της και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει ο Γηραιός και να αγχώσει τη Βασίλισσα.

Για τους νικητές ο Λεκαβίτσιους τελείωσε με 16 πόντους και ο Μπάρτλεί πρόσθεσε 13 πόντους με 8 ριμπάουντ. Για το σύνολο του Σιγάλα o Γουέρ είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ηρακλής - ΑΕΚ: Το ματς

O Λεκαβίτσιους μπήκε εξαιρετικά στο ματς, ερχόμενος από τον πάγκο παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Φλιώνη. Έγραψε το 13-17 στο 7" και έφτασε τους 6 πόντους. Ο Σκορδίλης έδωσε κάποιες λύσεις κοντά στο καλάθι στο τέλος του δεκαλέπτου για να έρθει ο Φόστερ και να διαμορφώσει το 19-24.

Η Ένωση πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Γκρέι έκανε το 28-43, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Γουέρ με κάρφωμα μείωσε σε 32-43 για να απαντήσει ο κορυφαίος μέχρι εκείνη τη στιγμή Λεκαβίτσιους που έγραψε το 32-45 στο 20' και έφτασε τους 14 πόντους

Με δύο τρίποντο του Ράιτ Φόρμαν έγινε το 40-51 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με το καλάθι του Αρμς έγινε το 40-58 για την Ένωση που συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς. Ο Ηρακλής με σερί 10-0 μείωσε σε 50-62 με τον Φόστερ στο 28'.

Ο Λεκαβίτσιους έφτασε τους 16 πόντους και έγραψε το 50-68 για την ΑΕΚ στο 32', με τον Ηρακλή να αδυνατεί να πλησιάσει. Η ομάδα του Σάκοτα έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα σε 4 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

Ο MVP... ήταν ο Λεκαβίτσιους με 16 πόντους και εξαιρετική παρουσια, αλλά και ο Μπάρτλεϊ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουέρ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 8 ριμπάουντ του Μπάρτλεϊ και τα 43 της ΑΕΚ.

Iraklis BC Coach: G. Sigalas | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis No. Player Pos MINS PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FLS ON +/- INDEX Starters 3 J. Wright-Foreman PG 20:59 11 4-12 33 1-3 33 3-9 33 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 3 -1 4 5 C. Smith PF 16:32 12 3-7 42 3-6 50 0-1 0 6-7 85 0 3 3 0 1 2 0 0 3 5 -6 11 10 D. Moraitis (C) PG 28:18 6 2-10 20 0-3 0 2-7 28 0-0 0 0 3 3 7 6 1 0 1 1 0 -28 3 11 L. Ware C 21:47 15 7-11 63 7-11 63 0-0 0 1-3 33 3 2 5 0 1 0 1 0 5 4 0 14 16 C. Syllas SF 17:42 0 0-3 0 0-0 0 0-3 0 0-0 0 3 2 5 0 2 1 0 0 1 0 -10 1 Bench 0 D. Funderburk C 13:44 2 0-2 0 0-2 0 0-0 0 2-2 100 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 -10 3 2 Z. Darko-Kelly SF 20:02 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 -13 4 4 K. Foster SF 18:31 12 4-11 36 1-6 16 3-5 60 1-2 50 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 -8 4 7 N. Tsiakmas PG 14:28 1 0-1 0 0-0 0 0-1 0 1-2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -3 -1 8 M. Poulianitis PG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 K. Kabouridis C 16:21 0 0-2 0 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -3 0 14 V. Christidis C 11:37 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 -23 4 Team / Coaches 1 4 5 1 Team Totals 61 21-61 34 13-32 40 8-29 27 11-18 61 10 23 33 12 15 6 2 1