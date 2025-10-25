Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82: Αγριεμένη και στη Θεσσαλονίκη, αήττητη και ωραία

Νίκος Καρφής

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ πέρασε σαν σίφουνας από τη Θεσσαλονίικη, καθώς επικράτησε με 82-61 του Ηρακλή και συνεχίζει στην κορυφή της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού κατάφερε να περάσει εύκολα και από το Ιβανώφειο. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 και έτσι συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας και με 4-0 ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Στο 1-3 έπεσαν οι γηπεδούχοι.

Η Ένωση πάτησε γκάζι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και... χάθηκε, δείχνοντας την ανωτερότητα της και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει ο Γηραιός και να αγχώσει τη Βασίλισσα.

Για τους νικητές ο Λεκαβίτσιους τελείωσε με 16 πόντους και ο Μπάρτλεί πρόσθεσε 13 πόντους με 8 ριμπάουντ. Για το σύνολο του Σιγάλα o Γουέρ είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ηρακλής - ΑΕΚ: Το ματς

O Λεκαβίτσιους μπήκε εξαιρετικά στο ματς, ερχόμενος από τον πάγκο παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Φλιώνη. Έγραψε το 13-17 στο 7" και έφτασε τους 6 πόντους. Ο Σκορδίλης έδωσε κάποιες λύσεις κοντά στο καλάθι στο τέλος του δεκαλέπτου για να έρθει ο Φόστερ και να διαμορφώσει το 19-24.

 

Η Ένωση πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Γκρέι έκανε το 28-43, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Γουέρ με κάρφωμα μείωσε σε 32-43 για να απαντήσει ο κορυφαίος μέχρι εκείνη τη στιγμή Λεκαβίτσιους που έγραψε το 32-45 στο 20' και έφτασε τους 14 πόντους

Με δύο τρίποντο του Ράιτ Φόρμαν έγινε το 40-51 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με το καλάθι του Αρμς έγινε το 40-58 για την Ένωση που συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς. Ο Ηρακλής με σερί 10-0 μείωσε σε 50-62 με τον Φόστερ στο 28'.

Ο Λεκαβίτσιους έφτασε τους 16 πόντους και έγραψε το 50-68 για την ΑΕΚ στο 32', με τον Ηρακλή να αδυνατεί να πλησιάσει. Η ομάδα του Σάκοτα έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα σε 4 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

Ο MVP... ήταν ο Λεκαβίτσιους με 16 πόντους και εξαιρετική παρουσια, αλλά και ο Μπάρτλεϊ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουέρ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 8 ριμπάουντ του Μπάρτλεϊ και τα 43 της ΑΕΚ.

Iraklis BCCoach: G. Sigalas | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis
No.PlayerPosMINSPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLS ON+/-INDEX
Starters
3J. Wright-ForemanPG20:59114-12331-3333-9330-000112100023-14
5C. SmithPF16:32123-7423-6500-106-7850330120035-611
10D. Moraitis (C)PG28:1862-10200-302-7280-000337610110-283
11L. WareC21:47157-11637-11630-001-3333250101054014
16C. SyllasSF17:4200-300-000-300-003250210010-101
Bench
0D. FunderburkC13:4420-200-200-002-21001011001012-103
2Z. Darko-KellySF20:0200-100-000-100-000222010020-134
4K. FosterSF18:31124-11361-6163-5601-2500220200001-84
7N. TsiakmasPG14:2810-100-000-101-2500001100011-3-1
8M. PoulianitisPG0:0000-000-000-000-00000000000000
12K. KabouridisC16:2100-200-000-200-000220000030-30
14V. ChristidisC11:3721-11001-11000-000-202240000011-234
Team / Coaches1451
Team Totals6121-613413-32408-292711-18611023331215621
AEK BCCoach: D. Sakota | Assistants: M. Sakota, S. Mijovic
View Table LegendMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPFFLS ON+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
Starters
0R. Gray29:20105/955%5/955%0/00%0/10%1451220222611
7D. Flionis (C)19:2662/540%2/450%0/10%2/450%066201023710
24F. Bartley28:30135/1050%4/667%1/425%2/2100%1783040121923
25A. Arms14:5473/743%2/450%1/333%0/00%00001101083
30C. Silva23:5183/475%3/475%0/00%2/2100%077131033613
Bench
1G. Skordilis5:3663/475%3/475%0/00%0/00%21300000048
4D. Katsivelis20:5652/450%2/450%0/00%1/250%1455210111111
9L. Lekavicius16:54166/1155%3/650%3/560%1/250%0111100431011
11N. Arsenopoulos2:3900/00%0/00%0/00%0/00%000000000-20
15M. Pecarski3:4431/1100%1/1100%0/00%1/1100%00000000123
19M. Kuzminskas15:2342/729%2/540%0/20%0/00%30301002361
33V. Charalampopoulos18:4740/20%0/10%0/10%4/4100%12312112286
Team/Coaches0222
TEAM TOTALS8232/6450%27/4856%5/1631%13/1872%9344314141112
@Photo credits: eurokinissi
     

