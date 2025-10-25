ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Τα highlights της νίκης του δικέφαλου του βορρά
Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το Περιστέρι για τις ανάγκες της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στη Θεσσαλονίκη, όπου ισοπέδωσε τους Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης με 87-73 και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.