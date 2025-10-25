Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το Περιστέρι για τις ανάγκες της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στη Θεσσαλονίκη, όπου ισοπέδωσε τους Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης με 87-73 και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης