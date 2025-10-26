Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Προμηθέα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ανταγωνιστικό πνεύμα της ομάδας του.

Ο Τούρκος σέντερ μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λέγοντας αρχικά ότι «το σημερινό παιχνίδι ήταν δύσκολο τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Γι’ αυτό είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου γιατί όλοι βρήκαν ενέργεια και ένα λόγο να παλέψουν, να εκπροσωπήσουν σωστά τον Παναθηναϊκό και να συνεχίσουμε με αυτή τη δυναμική στη “διπλή εβδομάδα” της EuroLeague. Αυτά τα ματς μετράνε πολύ για εμάς – και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στην Euroleague, όπου μετά την ήττα πρέπει να αντιδράσουμε και να φέρουμε νίκες».

Και συνέχισε: «Όπως είπα, όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω. Δεν ξεκινήσαμε καλά στην πρώτη περίοδο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ξυπνήσαμε, παίξαμε επιθετικά και αυτό μας έδωσε διαφορά 11-15 πόντων στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα γιατί ξεκινήσαμε δυνατά και ξέραμε πώς να επιτεθούμε».

Για τον κόσμο είπε ότι «αυτό είναι η δουλειά μας στο τέλος της ημέρας. Όμως οι φίλαθλοι και όλα τα παιδιά που μας υποστηρίζουν μάς κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Μόλις βρεις αυτή την ενέργεια και τη χαρά του παιχνιδιού, όλα γίνονται πιο απλά» και κατέληξε μιλώντας για την ανταγωνιστική νοοτροπία.

«Είμαστε ανταγωνιστές. Όλοι θέλουμε να παίζουμε και να κερδίζουμε. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δεν έχει σημασία αν προηγούμαστε ή αν χάνουμε με 10 ή 20 πόντους, πάντα θέλουμε να παλέψουμε. Εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και τους χαρακτήρες τους περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Αυτό χρειάζεται για να είσαι πραγματικός ανταγωνιστής».