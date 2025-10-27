Σιγάλας, Ηρακλής: Τέλος ο 55χρονος προπονητής από την τεχνική ηγεσία των «κυανόλευκων»
Το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Σιγάλα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής δύο ημέρες μετά την βαριά εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ.
Ο «Γηραιός» ξεκίνησε τη σεζόν με 1-3 ρεκόρ καθώς μετά τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας στο Ιβανώφειο, ακολούθησαν τρεις σερί ήττες από ΠΑΟΚ (εκτός), Μύκονο (εντός) και ΑΕΚ (εντός).
Πλέον ο 55χρονος προπονητής θα αναζητήσει σε άλλον πάγκο τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Ηρακλή να ψάχνει για τον διάδοχό του.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.
Ο coach Σιγάλας ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας και αποτέλεσε τον βασικότερο συντελεστή της αλλαγής και της πορείας προς την άνοδο στη GBL.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.
Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»
