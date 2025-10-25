Δείτε τα highlights και πώς ο Άρης πέρασε από την έδρα του Πανιωνίου για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό της Γλυφάδας και το 90-73 απέναντι στον Πανιώνιο, έφερε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα για τη Stoiximan GBL.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξέσπασαν στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας έξι παίκτες διψήφιους. Ο Μπράις Τζόουνς σκόραρε 15, ακολούθησε ο Μήτρου Λονγκ με 14, ο Μπριν Φορμπς με 13 και οι Αρνόλντας Κουλμπόκα, Στίβεν Ίνοκ με 11 και 10 αντίστοιχα.

Για τον Πανιώνιο είχε 17 ο Σταρκς, ενώ πάλεψαν οι Λούντζης και Τσαλμπούρης με 14 και 16 αντίστοιχα.