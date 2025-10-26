Ζιάγκος για τη Μύκονο: «Σε μία ολόκληρη κοινωνία γράφεται ιστορία»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε σε όσα σημαίνει για την κοινωνία της Μυκόνου η παρουσία της ομάδας στη Stoiximan GBL, μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η Μύκονος μπορεί να ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας για τους νησιώτες.

Με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να στέκεται, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, σε όσα σημαίνει για την κοινωνία της Μυκόνου η ομάδα που έχει φτιαχτεί και παίζει πλέον στα σαλόνια της Stoiximan GBL.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Ζιάγκου

«Ανεξάρτητα από την δυναμικότητα, ο Ολυμπιακός όταν ανέβασε στροφές δεν ακολουθήσαμε. Mας ανησυχεί ότι εμείς παρουσιάσαμε δύο πρόσωπα, ένα ανταγωνιστικό στο πρώτο και στο δεύτερο είχαμε ένα mindset παραίτησης.

Σε μία ολόκληρη κοινωνία γράφεται ιστορία, είναι τεράστια γιορτή αυτό που γίνεται σήμερα. Είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας και της χαράς του κόσμου. Κανένα αποτέλεσμα δεν μας χαλάει αυτή τη διάθεση. Μία νησιώτικη ομάδα ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας της, μία ομάδα που έπαιζε σε ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτοί που έκαναν τα χιουμοριστικά βιντεάκια για την Μύκονο θα έπαιζαν ως φιλοξενούμενοι εδώ.

Είναι η επιτομή της επιδραστικότητας του αθλητισμού στις ζωές των ανθρώπων. Εμείς βιώνουμε την χαρά και την ευτυχία των Μυκονιατών, αφού η ομάδα δημιουργήθηκε από αυτούς και για αυτούς. Είναι ένα παραμύθι που βρίσκεται σε εξέλιξη και το ζούμε μαζί τους.

Δεν μπορείς να μη γίνεις μέρος αυτής της διαδικασίας, να μη μοιραστείς την χαρά. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Στην τράπεζα ο διευθυντής σου κάνει ανάλυση του προηγούμενου ματς. Από την άλλη, είμαστε επαγγελματίες, όταν έρχεται η ώρα το συναίσθημα μένει απ'έξω και πάμε να κάνουμε την δουλειά μας».