Ο Άρης ήταν αυτός που πήρε το... ντέρμπι των ομάδων που δεν είχαν νίκη στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο του Πανιωνίου 90-73 στη Γλυφάδα, για την 4η αγωνιστική.

Πανιώνιος και Άρης συναντήθηκαν στο κλειστό της Γλυφάδας, με σκοπό την πρώτη τους νίκη στη φετινή Stoiximan GBL, την οποία τελικά πέτυχαν οι Θεσσαλονικείς με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος για το 73-90.

Σε ένα παιχνίδι που αμφότερες οι ομάδες πορεύτηκαν με υπηρεσιακούς προπονητές, ο Διονύσης Αγγέλου ήταν αυτός που πήρε τη μάχη. Με τους Μήτρου Λονγκ, Μπράις Τζόουνς και Ρόνι Χάρελ πρωταγωνιστές, ο Άρης έκανε πολύ εύκολη τη ζωή του στο δεύτερο μέρος και ξεκόλλησε από το μηδέν της κατάταξης. Σκόραρε 13 πόντους ο Μπριν Φορμπς, ένας παίκτης από τον οποίο ο Άρης περιμένει πολλά. Το πάλεψαν για τους ηττημένους οι Τσαλμπούρης και Λούντζης.

Πανιώνιος - Άρης: Ο αγώνας

Ο Άρης ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά, με τον Μπράις Τζόουνς να παίρνει στις πλάτες του το σκοράρισμα (4-10, 3'). Οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν δύο απανωτά τρίποντα, με Γκιουζέλη και Χάρελ για το 11-20 (10').

Τσαλμπούρης και Γουότσον προσπάθησαν να κρατήσουν τους γηπεδούχους, με τον σέντερ του Πανιωνίου να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια για το 23-26 (14'). Όμως ο Τζόουνς ήταν ασταμάτησος και ο Άρης παρά τα 4/15 τρίποντα διατήρησε το προβάδισμά του ως το ημίχρονο (34-38).

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει ένταση, με τον Πανιώνιο να επιστρέφει για τα καλά και το σφιχταγκάλιασμα να φέρνει τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 44, μέχρι να έρθει ένα τρίποντο του Μήτρου Λονγκ. Ο Φορμπς βρήκε ρυθμό, αλλά ο Τσαλμπούρης σκόραρε διαρκώς από την περίμετρο (47-49, 26'). Ξανά όμως ο Μήτρου Λονγκ με διαδοχικούς πόντους έγραψε το 47-54 (27'), με τον Άρη να βρίσκει μεγάλα σουτ για το 54-63 (30').

Όσο οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις και να αυξάνουν την τιμή της διαφοράς, ο Πανιώνιος ξέμενε από ενέργεια. Με τον Άρη να τρέχει ένα 0-13 και να έχει να υπερασπιστεί για το τελευταίο επτάλεπτο το 54-76. Σκορ που δεν μπορούσε να ανατραπεί, παρότι οι γηπεδούχοι πάλεψαν να μειώσουν και το πέτυχαν με τον Σταρκς (70-83, 38'), αλλά ο Άρης έφυγε με το «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στο δεύτερο μέρος βρήκε αρκετούς πρωταγωνιστές, ενώ ο Πανιώνιος ξέμεινε από ενέργεια και λύσεις.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ έκαναν μεγάλο ματς επιθετικά, με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο Τζόουνς μέτρησε παράλληλα 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Πάντα γεμάτη η στατιστική του Ρόνι Χάρελ με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, στους 10 ο Μποχωρίδης, όσους και ο Ίνοκ (7ρ.), ενώ 11 είχε ο Κουλμπόκα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: Στους 2 πόντους έμεινε ο Λιούις για τον Πανιώνιο με μόλις 1/3 εντός παιδιάς σε 26 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Τσαλμπούρης και Λούντζης το πάλεψαν με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα και γεμάτη παρουσία.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Το πρώτο πραγματικά καλό παιχνίδι του Μπριν Φορμπς με τη φανέλα του Άρη.

ΔΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Οι πολλές διακοπές για instant replay.

Panionios Athens Coach: C. CHOUGKAZ Assistant: A. KOURMOULIS, N. KARAGIANNIS MIN PTS FG % 2P % 3P % FT % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Player 0 N. Watson 17:44 8 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 2/3 66% 1 2 3 0 1 0 0 1 -16 8 2 M. Starks 25:47 17 6/11 54% 3/7 42% 3/4 75% 2/2 100% 0 3 3 6 3 1 0 2 -5 19 5 M. Lountzis 30:47 14 6/16 37% 6/10 60% 0/6 0% 2/2 100% 0 4 4 2 0 0 0 5 -7 10 11 M. Lewis 25:52 2 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 0 3 3 3 0 2 0 4 -6 6 34 J. Kreuser 20:44 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 2 1 1 0 2 -15 7 3 G. Papathanasiou (Papas) 15:19 2 0/5 0% 0/3 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 0 2 0 0 1 -12 -4 7 G. Tsalmpouris 27:46 16 7/12 58% 5/7 71% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 -4 12 9 S. Oikonomopoulos 1:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 12 D. Panagopoulos 0:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 T. Wahl 13:11 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 41 A. Patrikis 0:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 N. Gkikas (C) 19:52 8 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 2 2 4 2 3 0 0 1 -17 10 Team / Coach 2 2 4 1 2 TOTAL 73 29/60 48% 22/40 55% 7/20 35% 8/11 72% 7 24 31 16 12 4 0 19 78