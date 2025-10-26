Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ θα είναι εκτός δωδεκάδας για την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Ολυμπιακό στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Μύκονο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00 (ΕΡΤ 2), σε ένα πολύ ξεχωριστό παιχνίδι για την ομάδα των Κυκλάδων, καθώς αυτό θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην έδρα του συλλόγου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει όλα του τα «όπλα» διαθέσιμα απέναντι στην ομάδα από το νησί των ανέμων, καθώς όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, εκτός δωδεκάδας θα είναι ο Τόμας Γουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ.