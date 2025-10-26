Stoiximan GBL: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις κόντρα σε Μύκονο και Προμηθέα αντίστοιχα
Μετά τη δράση στη EuroLeague για την έκτη αγωνιστική, όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τη Γερμανία κόντρα στην Μπάγερν, οι δύο «αιώνιοι» στρέφουν ξανά την προσοχή τους στη Stoiximan GBL.
Σήμερα (26/10) ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις δύο αναμετρήσεις των «μεγάλων». Οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στη Μύκονο για να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα στην Άνω Μερά, ενώ οι πράσινοι υποδέχονται στο ΟΑΚΑ τον Προμηθέα Πάτρας.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
13:00 Μύκονος – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 Σπορ)
15:30 Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 Σπορ)
