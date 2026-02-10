Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τον «τελικό» του Άρη στη Ρουμανία απέναντι στην Κλουζ και τις συγκρίσεις που κρίνονται μη απαραίτητες.

Αυτές (οι συγκρίσεις δηλαδή) περισσότερο ωφελούν για λόγια λαϊκής κατανάλωσης δίχως ουσία και χρήσιμα συμπεράσματα. Τι αξία έχει η εστίαση σ’ ένα, προ διετίας, ματς και τί να συγκρίνεις; Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Άρης βρίσκεται στα σπάργανα μιας νέας προσπάθειας, σε αντίθεση με την Κλουζ η οποία πατάει σε ξεκάθαρο αγωνιστικό μοντέλο εδώ και κάμποσα χρόνια διατηρώντας τον ίδιο προπονητή (σ. σ. Μίχα Σιλβασάν) και ανά περιόδους αλλάζει τους εκτελεστές του σχεδίου. Μέρος αυτού, προ διετίας, υπήρξε και ο Μπράις Τζόουνς ο οποίος αύριο θα βγει με τα «κιτρινόμαυρα» στο παρκέ με σκοπό να διαδραματίσει τον ρόλο ενός εκ των ηγετών του Άρη. Καλά-καλά, ως κριτήριο σύγκρισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε καν ο (προ διμήνου) αγώνας στη Θεσσαλονίκη γιατί ο Άρης αναπροσάρμοσε το τακτικό πλάνο του και πλέον αυτό εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας με την προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η Κλουζ έχει το ίδιο. Σταθερά στην τελευταία της τριετία στο Eurocup, διαθέτει μία εκ των κορυφαίων επιθέσεων – πάντα 2η στον όμιλο που αγωνίζεται – καθώς το αγωνιστικό μοντέλο της υπηρετεί το μπάσκετ πολλών κατοχών και ανοιχτού γηπέδου. Βασιζόμενο στο υψηλό επίπεδο δημιουργίας των εκάστοτε γκαρντ, με δύο-τρεις ελεύθερους σκοπευτές. Πρόπερσι ήταν οι Τζάρελ Έντι, Ντένις Σίλι και Γκουζμάν, πέρυσι οι δύο τελευταίοι μαζί με τον Σάσου Σαλίν και φέτος δεν βγήκε η επιλογή του Τζέφρι Τέιλορ, παρέμεινε ο Γκουζμάν και προστέθηκε ο Γούντμπερι. Το σχέδιο περιλαμβάνει και ένα-δύο εξπέρ του pick n’ roll κι έτσι ο Στιπάνοβιτς παρέδωσε σκυτάλη στον Μίλετιτς. Κοινός παρονομαστής των τριών σεζόν είναι ότι, εύκολα ή δύσκολα, η Κλουζ προκρίθηκε στα Playoff του Eurocup.

Συνεπώς, αυτό που είπε ο Λευτέρης Μποχωρίδης κατά την αναχώρηση της αποστολής είναι όλη η αλήθεια σε μικρή συσκευασία. Κανένα 0/5 δεν έχει σημασία γιατί το αυριανό ματς (11/2, 18:00) κρίνει πρόκριση και όλοι αυτό θα (έχουν λόγο) να θυμούνται. Ο Άρης ξέρει ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος του ρυθμού και η μείωση των αριθμών των κατοχών στα δικά του κυβικά, δηλαδή, κάτω από των 75. Δεύτερος στόχος είναι ο έλεγχος της δημιουργικής ικανότητας των Ρουμάνων καθώς είναι η κορυφαία ομάδα σε τελικές πάσες με 22.5 ανά αγώνα. Αυτό προϋποθέτει να μην επιτρέψει τη γρήγορη κυκλοφορία μπάλας και τα pick n’ roll με την εκτέλεση των οποίων η Κλουζ είχε κάνει πάρτι στην τελευταία περίοδο – του αγώνα τον περασμένο Δεκέμβρη – στο Nick Galis Hall σημειώνοντας 38 πόντους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια άμυνα συνήθως δίνει κάτι και το κακό είναι ότι η Κλουζ είναι η 5η καλύτερη σε ποσοστό ευστοχίας στο μακρινό σουτ με 35.8%. Το καλό είναι ότι έχει σουτάρει καλύτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια και από τα εντός, μόλις σε δύο ξεπέρασε το 38%.

Βασικά γρανάζια της ρουμανικής ομάδας είναι οι κύριοι που ηγούνται σε δύο σπουδαίες στατιστικές κατηγορίες. Στο σύστημα αξιολόγησης και στον πίνακα των σκόρερ. Ο Νταρούν Ράσελ είναι και ο 3ος κορυφαίος πασέρ ενώ ο διεθνής Αυστραλός Μάικλ Κρικ εξελίχθηκε σ’ έναν από τους κορυφαίους παίκτες του φετινού Eurocup. Να’ το το κίνητρο για τους Τζέιμς / Μήτρου Λονγκ και Νούα καθώς αυτοί θα κουβαλήσουν τη σχετική ευθύνη. Εν τέλει, ο Άρης γνωρίζει καλά τί τον περιμένει και τί πρέπει να κάνει. Όπως και ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί μέσα από την άμυνα με… γαρνιτούρα τα μεγάλα σουτ που πάντα είναι απαραίτητα σε ματς που κρίνουν στόχο.