Καρδίτσα - ΑΕΚ 62-90: Με «πολυβόλο» Νάναλι αγκάλιασε την πρόκριση

Νίκος Καρφής

bet365

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ πέρασε εύκολα από την Καρδίτσα με 90-62 και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL. Απίθανος Νάναλι, εξαιρετικός Μπάρτλεϊ στην 11η σερί νίκη της Ένωσης.

Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στην Καρδίτσα. Η Βασίλισσα επικράτησε εύκολα με 90-62 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-0 στη φάση των 16 του BCL ρίχνοντας στο 0-4 την ομάδα του Παπανικολόπουλου. Έτσι το σύνολο του Σάκοτα βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση, με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Έφτασε τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η ΑΕΚ.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Σάκοτα ήταν ο Νάναλι με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα και ο Μπάρτλεϊ με. Από την άλλη πλευρά ο Εστράδα είχε 11 πόντους με 5 ασίστ. Αποθέωση για τον Σάκοτα από τον κόσμο των κιτρινόμαυρων σε άλλο ένα παιχνίδι.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της ξανά εκτός έδρας τη φετινή σεζόν, ενώ κοντά στην ομάδα ήταν για άλλη μια φορά ο διοικητικός ηγέτης της, Μάκης Αγγελόπουλος.

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Καμπερίδης ξεκίνησε με 2/2 σουτ για να βάλει την Καρδίτσα στο 5-0 στο ξεκίνημα του ματς. Η ΑΕΚ αντέδρασε γρήγορα και με τον Χαραλαμπόπουλο πέρασε μπροστά με 10-11, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ μπήκε εντυπωσιακά στο ματς, έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το 12-14 για την Ένωση. Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε απτόητος και έφτασε τους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, η οποία τελείωσε στο 19-26.

 

Ο Νάναλι ανέλαβε δράση στο δεύτερο δεκάλεπτο και έκανε το 21-35, φτάνοντας τους 11 πόντους στο 12'. Ο Μπράντον Τζέφερσον έκανε το 25-40 για την Καρδίτσα που δυσκολευόταν αρκετά. Ο Νάναλι με το τρίτο του τρίποντο στο ματς έκανε το 25-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, με την ΑΕΚ να ελέγχει απόλυτα το ματς και στις δύο μεριές του παρκέ.

Ο Χαραλαμπόπουλος έγραψε το 39-64 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, με την Ένωση να κάνει επίδειξη δύναμης στην αναμέτρηση. Ο Νάναλι έκανε το 47-71 και έφτασε τους 23 πόντους με 5/7 τρίποντα.

Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα, η Ένωση συνέχισε να το ελέγχει και κατάφερε να φτάσει στο 4-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Πλέον θα υποδεχθεί Τόφας και θα κλείσει με Άλμπα στο Βερολίνο.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-52, 47-71, 62-90

MVP: Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ τελείωσε το ματς με 22 ασίστ για μόλις 8 λάθη.

Karditsa IaponikiFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Aaron Estrada26:22114/1136.4%2/540%2/633.3%1/250%21352120-2012
2Brandon Jefferson *22:5992/540%0/00%2/540%3/475%00043200-117
3Noah Horchler16:2062/540%1/333.3%1/250%1/250%05500100-206
5Michail Liapis05:4500/10%0/10%0/00%0/00%00000010-30
11Thomas Zevgaras02:1000/20%0/20%0/00%0/00%10101010-20
12Nikolaos Diplaros10:0920/30%0/20%0/10%2/2100%00010100-16-1
13Nikos Kamarianos14:3531/520%0/30%1/250%0/00%31412000-84
14Leonidas Kaselakis *15:5500/30%0/10%0/20%0/00%03341100-63
21Georgios Kamperidis *24:0983/742.9%1/250%2/540%0/00%02202001-127
22Warren Washington *19:5263/475%3/475%0/00%0/00%25704110-712
23Damien Jefferson *23:4683/837.5%2/633.3%1/250%1/250%02220400-162
24Alexander Madsen17:5893/475%3/475%0/00%3/3100%02205010-1911
Team/Coaches30300300
TOTAL2006221/5836.2%12/3336.4%9/2536%11/1573.3%1121321720146163

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0RaiQuan Gray *20:4284/757.1%4/666.7%0/10%0/10%011220211910
1Gaios Skordilis11:5321/250%1/250%0/00%0/00%01101110162
2Greg Brown III19:5631/333.3%1/333.3%0/00%1/425%24611001146
7Dimitris Flionis *24:3700/50%0/30%0/20%0/00%21351110123
8Keyshawn Feazell *18:4672/633.3%2/540%0/10%3/475%3471410049
9Lukas Lekavicius23:3662/450%0/20%2/2100%0/00%01134200196
19Mindaugas Kuzminskas18:3983/650%1/333.3%2/366.7%0/00%03322000910
21James Nunnally22:393210/1376.9%5/683.3%5/771.4%7/977.8%077411002937
22Vasilis Ioannou03:2700/00%0/00%0/00%0/00%00000100-1-1
24Frank Bartley *19:59176/966.7%3/475%3/560%2/2100%022400101721
33V. Charalampopoulos *15:4672/450%2/2100%0/20%3/3100%1010101027
Team/Coaches14500100
TOTAL2009031/5952.5%19/3652.8%12/2352.2%16/2369.6%928372217862110
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα