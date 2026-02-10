Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 28ης αγωνιστικής
Η 28η αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και οι μάχες προμηνύονται συναρπαστικές και στα παρκέ του Euroleague Fantasy Challenge.
Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα στη δράση της regular season (16-22/2) μέχρι και τα play-offs, το μενού περιλαμβάνει σούπερ αναμετρήσεις και πολλά υποσχόμενους παίκτες για να βασίσουν την ομάδα τους οι απανταχού fantasy coaches.
Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, η Ευτυχία Οικονομίδου (@Gingerballer) υποδέχεται τον... rookie Παναγιώτη Αρταβάνη (@ARTios) και παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους για την 28η αγωνιστική.
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
