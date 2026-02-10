Ο Τζέιμς Νάναλι σταμάτησε στους 32 πόντους κόντρα στην Καρδίτσα στην κορυφαία εμφάνιση του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Αγκαλιά με την πρόκριση στους 8 του BCL είναι η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Καρδίτσα και επικράτησε με 90-62, κάτι που της επέτρεψε να πάει στο 4-0 στον όμιλο.

Ο Τζέιμς Νάναλι έδωσε το δικό του show στο ματς και πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης. Το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 10/13 σουτ, 5/7 τρίποντα και 37 στην αξιολόγηση.

Πήρε τη σκυτάλη από τον Μπάρτλεϊ που έκανε φοβερό πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι σε ένα masterclass στην Καρδίτσα. Η ποιότητα του σε όλο της το μεγαλείο.

Με τέτοιο Νάναλι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει όνειρα για σπουδαία πράγματα στο ΒCL. Ο Αμερικανός είναι σε κάθε ματς καλύτερος και ανεβάζει επίπεδο την Ένωση.