ΑΕΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του BCL
Ο Τζέιμς Νάναλι είχε κέφια με 32 πόντους και η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 90-62, φτάνοντας στις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και στο 4-0 στον όμιλο του BCL.
Έτσι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 0-4 οι Καρδιτσιώτες που αποκλείστηκαν πλέον και μαθηματικά. Η ομάδα του Σάκοτα μπήκε αποφασισμένη και καθάρισε το ματς από πολύ νωρίς.
Τα αποτελέσματα
Καρδίτσα - ΑΕΚ 62-90
Άλμπα Βερολίνου - Τόφας
Η βαθμολογία του ομίλου
1. ΑΕΚ 4-0
2. Άλμπα Βερολίνου 2-1
3. Τόφας 1-2
4. Καρδίτσα 0-4
