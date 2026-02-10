Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ μετά τη νίκη της Ένωσης κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο Τζέιμς Νάναλι είχε κέφια με 32 πόντους και η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 90-62, φτάνοντας στις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και στο 4-0 στον όμιλο του BCL.

Έτσι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 0-4 οι Καρδιτσιώτες που αποκλείστηκαν πλέον και μαθηματικά. Η ομάδα του Σάκοτα μπήκε αποφασισμένη και καθάρισε το ματς από πολύ νωρίς.

Τα αποτελέσματα

Καρδίτσα - ΑΕΚ 62-90

Άλμπα Βερολίνου - Τόφας

Η βαθμολογία του ομίλου

1. ΑΕΚ 4-0

2. Άλμπα Βερολίνου 2-1

3. Τόφας 1-2

4. Καρδίτσα 0-4