Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στον τελευταίο του αγώνα στο EuroCup απέναντι στη Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 74-114 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».
Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +45 υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά (65-110, 38’), με τον Πανιώνιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τελευταία θέση του Group B, με ρεκόρ 3-15.
Πανιώνιος-Μπεσίκτας: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος κράτησε επαφή με το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Μπεσίκτας βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε με 37-59 στο 20’. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-11 στη δεύτερη περίοδο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Παράλληλα, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, μετρώντας 11/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (68.8%), ενώ μοίρασαν 18 ασίστ για μόλις επτά λάθη.
Από την άλλη πλευρά, ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα με 14 πόντους, έχοντας 5/6 δίποντα και 4 ριμπάουντ. Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά της και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Ο Βίτο Μπράουν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 46-80 στο 28’, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-83. Οι Τούρκοι δεν κατέβασαν ταχύτητα και έφτασαν στη νίκη με το εμφατικό 74-114.
Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.
Ο MVP: Ο Ισμαέλ Καμαγκατέ σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ στα 17:42 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 33:24.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
|Panionios Cosmorama Travel Athens
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|0
|N. Watson *
|33:24
|19
|7/11
|63.6%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|1
|5
|6
|0
|1
|3
|0
|4
|18
|1
|S. Lemon *
|23:29
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|B. Taylor *
|29:09
|10
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0
|0
|0
|5
|1
|7
|0
|0
|10
|7
|G. Tsalmpouris
|10:17
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|-1
|9
|S. Oikonomopoulos
|02:58
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|M. Lewis
|26:50
|5
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|2/6
|33.3%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|2
|3
|25
|K. Gontikas
|03:19
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|34
|J. Kreuser *
|23:00
|8
|1/6
|16.7%
|0/2
|0%
|6/7
|85.7%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|13
|41
|A. Patrikis
|10:00
|8
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|8
|55
|A. Nikolaidis *
|23:29
|12
|3/4
|75%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|2
|2
|0
|2
|13
|88
|N. Gkikas
|14:05
|7
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|0
|1
|8
|Team/Coaches
|6
|17
|23
|0
|0
|0
|0
|22
|0
|TOTAL
|200:00
|74
|18/38
|47.4%
|7/16
|43.8%
|17/27
|63.0%
|6
|17
|23
|21
|5
|17
|0
|22
|68
|Besiktas GAIN Istanbul
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|J. Mathews
|12:34
|5
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|5
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|1
|D. Dotson
|19:04
|10
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|2
|2
|5
|3
|3
|0
|0
|11
|4
|I. Kamagate
|17:42
|10
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|4/6
|66.7%
|2
|8
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|20
|5
|S. Sanli
|06:26
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|6
|B. Ugurlu *
|13:46
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|6
|3
|1
|0
|0
|6
|7
|Y. Arslan
|16:13
|11
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|13
|9
|C. Morgan *
|15:48
|14
|2/3
|66.7%
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|14
|11
|B. Lemar *
|20:52
|7
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|2
|0
|14
|21
|A. Brown *
|18:38
|15
|3/3
|100%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|15
|22
|M. Thomas
|21:42
|12
|1/2
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|3
|3
|0
|2
|0
|11
|33
|V. Brown
|21:23
|15
|0/2
|0%
|5/6
|83.3%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|2
|0
|17
|41
|A. Zizic *
|15:52
|8
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|13
|Team/Coaches
|6
|26
|32
|33
|23
|13
|9
|0
|0
|TOTAL
|200
|114
|22/33
|66.7%
|19/28
|67.9%
|13/20
|65%
|6
|26
|32
|33
|23
|13
|9
|0
|147
