Πανιώνιος-Μπεσίκτας 74-114: Συντριβή στο φινάλε

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία στο EuroCup γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Μπεσίκτας με σκορ 74-114 και καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του Group B.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στον τελευταίο του αγώνα στο EuroCup απέναντι στη Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 74-114 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +45 υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά (65-110, 38’), με τον Πανιώνιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τελευταία θέση του Group B, με ρεκόρ 3-15.

Πανιώνιος-Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος κράτησε επαφή με το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Μπεσίκτας βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε με 37-59 στο 20’. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-11 στη δεύτερη περίοδο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Παράλληλα, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, μετρώντας 11/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (68.8%), ενώ μοίρασαν 18 ασίστ για μόλις επτά λάθη.

Από την άλλη πλευρά, ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα με 14 πόντους, έχοντας 5/6 δίποντα και 4 ριμπάουντ. Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά της και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Ο Βίτο Μπράουν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 46-80 στο 28’, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-83. Οι Τούρκοι δεν κατέβασαν ταχύτητα και έφτασαν στη νίκη με το εμφατικό 74-114.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.

Ο MVP: Ο Ισμαέλ Καμαγκατέ σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ στα 17:42 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 33:24.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Panionios Cosmorama Travel Athens2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%ODT
0N. Watson *33:24197/1163.6%0/00%5/862.5%1560130418
1S. Lemon *23:2951/333.3%1/333.3%0/00%112100013
3B. Taylor *29:09102/450%1/250%3/475%0005170010
7G. Tsalmpouris10:1700/30%0/10%0/00%02201002-1
9S. Oikonomopoulos02:5800/00%0/00%0/00%123000002
11M. Lewis26:5050/20%1/333.3%2/633.3%123300023
25K. Gontikas03:1900/00%0/00%0/00%10100100-2
34J. Kreuser *23:0081/616.7%0/20%6/785.7%0222010413
41A. Patrikis10:0082/2100%1/1100%1/250%022101028
55A. Nikolaidis *23:29123/475%2/366.7%0/00%0005220213
88N. Gkikas14:0572/366.7%1/1100%0/00%011402018
Team/Coaches617230000220
TOTAL200:007418/3847.4%7/1643.8%17/2763.0%617232151702268
Besiktas GAIN Istanbul2FG3FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0J. Mathews12:3452/366.7%0/20%1/250%0335211008
1D. Dotson19:04104/580%0/00%2/366.7%0225330011
4I. Kamagate17:42103/475%0/00%4/666.7%28101111020
5S. Sanli06:2651/1100%1/1100%0/00%000010005
6B. Ugurlu *13:4620/10%0/00%2/450%112631006
7Y. Arslan16:13111/1100%3/475%0/00%0112211013
9C. Morgan *15:48142/366.7%3/3100%1/1100%0111220014
11B. Lemar *20:5272/366.7%1/250%0/00%0116102014
21A. Brown *18:38153/3100%3/475%1/250%0333101015
22M. Thomas21:42121/250%3/650%0/00%2133302011
33V. Brown21:23150/20%5/683.3%2/2100%1123302017
41A. Zizic *15:5283/560%0/00%2/2100%0441011013
Team/Coaches62632332313900
TOTAL20011422/3366.7%19/2867.9%13/2065%6263233231390147
     

