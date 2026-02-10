Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία στο EuroCup γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Μπεσίκτας με σκορ 74-114 και καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του Group B.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στον τελευταίο του αγώνα στο EuroCup απέναντι στη Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 74-114 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +45 υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά (65-110, 38’), με τον Πανιώνιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τελευταία θέση του Group B, με ρεκόρ 3-15.

Πανιώνιος-Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος κράτησε επαφή με το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Μπεσίκτας βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε με 37-59 στο 20’. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-11 στη δεύτερη περίοδο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Παράλληλα, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, μετρώντας 11/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (68.8%), ενώ μοίρασαν 18 ασίστ για μόλις επτά λάθη.

Από την άλλη πλευρά, ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα με 14 πόντους, έχοντας 5/6 δίποντα και 4 ριμπάουντ. Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά της και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Ο Βίτο Μπράουν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 46-80 στο 28’, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-83. Οι Τούρκοι δεν κατέβασαν ταχύτητα και έφτασαν στη νίκη με το εμφατικό 74-114.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.

Ο MVP: Ο Ισμαέλ Καμαγκατέ σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ στα 17:42 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 33:24.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Panionios Cosmorama Travel Athens 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 0 N. Watson * 33:24 19 7/11 63.6% 0/0 0% 5/8 62.5% 1 5 6 0 1 3 0 4 18 1 S. Lemon * 23:29 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 3 B. Taylor * 29:09 10 2/4 50% 1/2 50% 3/4 75% 0 0 0 5 1 7 0 0 10 7 G. Tsalmpouris 10:17 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 2 -1 9 S. Oikonomopoulos 02:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 11 M. Lewis 26:50 5 0/2 0% 1/3 33.3% 2/6 33.3% 1 2 3 3 0 0 0 2 3 25 K. Gontikas 03:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 -2 34 J. Kreuser * 23:00 8 1/6 16.7% 0/2 0% 6/7 85.7% 0 2 2 2 0 1 0 4 13 41 A. Patrikis 10:00 8 2/2 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 1 0 1 0 2 8 55 A. Nikolaidis * 23:29 12 3/4 75% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 5 2 2 0 2 13 88 N. Gkikas 14:05 7 2/3 66.7% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 4 0 2 0 1 8 Team/Coaches 6 17 23 0 0 0 0 22 0 TOTAL 200:00 74 18/38 47.4% 7/16 43.8% 17/27 63.0% 6 17 23 21 5 17 0 22 68