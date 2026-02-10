ΑΕΚ - Καρδίτσα: Φοβερός Νάναλι με 18 πόντους στο ημίχρονο
Φοβερή η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα και ο πίνακας γράφει 28-52. Εκπληκτικός και ο Τζέιμς Νάναλι που είχε 18 πόντους με 4/5 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά και είναι ασταμάτητος, δείχνοντας την ποιότητα του. Επίσης είχε 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε μια σπουδαία εμφάνιση.
Έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες και η άμυνα της Καρδίτσας αδυνατεί να τον περιορίσει. Σπουδαίο πρώτο δεκάλεπτο έκανε ο Μπάρτλεϊ με 13 πόντους (15 στο ημίχρονο) για την Ένωση.
Πολυβόλα για τη Βασίλισσα, κάνουν ότι θέλουν στο ματς του BCL και η ΑΕΚ έχει απλοποιήσει τα πράγματα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.