Ο Τζέιμς Νάναλι το βλέπει σαν... βαρέλι στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα.

Φοβερή η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα και ο πίνακας γράφει 28-52. Εκπληκτικός και ο Τζέιμς Νάναλι που είχε 18 πόντους με 4/5 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά και είναι ασταμάτητος, δείχνοντας την ποιότητα του. Επίσης είχε 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε μια σπουδαία εμφάνιση.

Έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες και η άμυνα της Καρδίτσας αδυνατεί να τον περιορίσει. Σπουδαίο πρώτο δεκάλεπτο έκανε ο Μπάρτλεϊ με 13 πόντους (15 στο ημίχρονο) για την Ένωση.

Πολυβόλα για τη Βασίλισσα, κάνουν ότι θέλουν στο ματς του BCL και η ΑΕΚ έχει απλοποιήσει τα πράγματα.